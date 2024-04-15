ЗСУ влучили в командний пункт у Криму, де були високопоставлені російські офіцери – ЗМІ
Ймовірно, Сили оборони влучили у частину 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ у Севастополі
Вдень 15 квітня в тимчасово окупованому Криму внаслідок ракетної атаки України було уражено командний пункт, де перебували високопоставлені російські офіцери. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на джерела в спецслужбах.
Повітряна тривога в окупованому Криму тривала майже дві години. В бухтах Севастополя окупаційні силовики використовували димову завісу.
Також за даними Telegram-каналу «Крымский ветер», в окупованому Севастополі підіймали авіацію у повітря.
Партизани руху «Атеш» зауважили, що в Криму було чутно роботу російської ППО. Крім того, вони повідомляли про ймовірне влучання у частину 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ у Севастополі.
Окупаційна влада поки не коментувала цю інформацію.
Нагадаємо, сьогодні, 15 квітня, у тимчасово окупованому Севастополі було оголошено повітряну тривогу, рух для автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.
Раніше повідомлялося, що зранку 15 квітня в центрі тимчасово окупованого Севастополя пролунали вибухи.
Також зазначалося, що група з п'яти гелікоптерів пролетіла через Джанкойський район у бік Арабатської стрілки. Згодом ще дві пари штурмовиків Су-25 через Джанкойський район у напрямку Арабатської стрілки.
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