ЗСУ влучили в командний пункт у Криму, де були високопоставлені російські офіцери – ЗМІ

Повітряна тривога в окупованому Криму тривала майже дві години

Ймовірно, Сили оборони влучили у частину 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ у Севастополі

Вдень 15 квітня в тимчасово окупованому Криму внаслідок ракетної атаки України було уражено командний пункт, де перебували високопоставлені російські офіцери. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на джерела в спецслужбах.

Повітряна тривога в окупованому Криму тривала майже дві години. В бухтах Севастополя окупаційні силовики використовували димову завісу.

Також за даними Telegram-каналу «Крымский ветер», в окупованому Севастополі підіймали авіацію у повітря.

Партизани руху «Атеш» зауважили, що в Криму було чутно роботу російської ППО. Крім того, вони повідомляли про ймовірне влучання у частину 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ у Севастополі.

Окупаційна влада поки не коментувала цю інформацію.

Нагадаємо, сьогодні, 15 квітня, у тимчасово окупованому Севастополі було оголошено повітряну тривогу, рух для автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

Раніше повідомлялося, що зранку 15 квітня в центрі тимчасово окупованого Севастополя пролунали вибухи.

Також зазначалося, що група з п'яти гелікоптерів пролетіла через Джанкойський район у бік Арабатської стрілки. Згодом ще дві пари штурмовиків Су-25 через Джанкойський район у напрямку Арабатської стрілки.