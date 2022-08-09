У трьох містах чутно гучні вибухи (відео)

До закінчення повітряної тривоги людей просять залишатися в бомбосховищах

У Запоріжжі та Дніпрі ввечері 9 серпня пролунали вибухи. Також про вибухи повідомляють і на окупованій Херсонщині. Зокрема, в Каховці та Новій Маячці.

У Запоріжжі та Дніпрі о 23:05 оголосили повітряну тривогу. За кілька хвилин у мережі з'явились повідомлення про вибухи.

Про причини вибухів в обласних центрах не повідомляється. На цей час представники військових адміністрацій Дніпра і Запоріжжя подію не коментували.

Однак секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв попросив людей йти до найближчих до вас укриттів та перебувати там.

До закінчення повітряної тривоги людей просять залишатися в бомбосховищах.

Також про вибухи повідомляють і на окупованій Херсонщині. Зокрема, в Каховці та Новій Маячці.

Раніше повідомлялося, що в окупованій Кирилівці (Запорізька область) прогриміли вибухи. Над селищем вже дві години стелеться густий дим.