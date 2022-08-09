В окупованій Кирилівці прогриміли вибухи (відео)

Зафіксовано два вибухи і густий дим вже протягом двох годин

В окупованій Кирилівці (Запорізька область) прогриміли вибухи. Над селищем вже дві години стелеться густий дим. Про це повідомив в Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

«Сьогоднішній день виявився особливо «спекотним» не тільки в українському Криму, але і в українській Кирилівці», – зазначив він.

За його словами, були вибухи на узбережжі Азовського моря, куди противник ще місяць тому звозив військову техніку, щоб її не дістали Збройні сили України.

«Зафіксовано, принаймні, два вибухи і густий дим вже протягом двох годин. Чекаємо детальну інформацію», – додав Федоров.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України.

Згодом стало відомо, що окупаційна адміністрація Криму оголосила евакуацію.

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів».

Тим часом Міністерство оборони України теж зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.