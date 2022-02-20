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    Бойовики розташовують артилерію серед житлових будинків – Міноборони

    Бойовики підставляють під вогонь мирне населення окупованих міст - Бойовики розташовують артилерію серед житлових будинків – Міноборони
    Бойовики підставляють під вогонь мирне населення окупованих міст
    фото з відкритих джерел

    Російські найманці намагаються спровокувати українських військових на помилки

    Проросійські бойовики розташовують артилерію та бронетехніку серед житлових будинків. Таким чином, під час обстрілів, агресор провокує нашу армію на помилки, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

    «Командування російських окупаційних військ розташовує артилерію та бронетехніку серед житлових будинків і звідти обстрілює наші мирні населені пункти. Це поведінка злочинців, які провокують нас на помилки», – заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

    За словами Резнікова, агресор умисно провокує українських військових на самозахист згідно зі ст. 51 Статуту ООН. Водночас дії ворога не залишаються безкарними.

    «Але я пишаюся тим, як наші військові зараз тримають цей удар. Вони діють дуже зважено і знають, як відповідати філігранно», – додав Резніков.

    Нагадаємо, російські окупанти відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях в районі Пікузи, щоб у подальшому звинуватити в цьому українських військових.

    Російські бойовики обстрілами також пошкодили водогін, який забезпечує водою майже 50 населених пунктів на Донбасі.

    До слова, російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу та почала розповсюджувати фейк про розірваний снаряд.

    Також на тлі загострення на Донбасі та загрози російського вторгнення Служба безпеки України посилила контррозвідувальний напрямок та готова реагувати на будь-які сценарії дестабілізації.

    Напередодні журналісти та нардепи потрапили під обстріл бойовиків на Донбасі.

    Також глава МВС потрапив під обстріл бойовиків на Донбасі (відео).

    До слова, 19 лютого на Донбас прибули народні депутати (фото).

    Як відомо, російські бойовики обстріляли Щастя (фото, відео). Крім того, українські військові фіксують чергові порушення Мінських домовленостей з боку окупантів.

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    Теги: окупанти Донбас міністр пропаганда Міноборони обстріл військові Донецьк Олексій Резніков
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    Бойовики розташовують артилерію серед житлових будинків – Міноборони