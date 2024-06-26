Окупанти вдарили балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі Одещини

Внаслідок атаки росіян у промисловому секторі пошкоджено адміністративну будівлю

Вночі російські загарбники атакували балістичною ракетою цивільну інфраструктуру в Одеській області. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За словами глави ОВА, у промисловому секторі пошкоджено адміністративну будівлю.

Як зазначив Кіпер, внаслідок атаки окупантів постраждалих немає.

Нагадаємо, у Миколаєві та на Одещині після півночі пролунали вибухи. Напередодні в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію активності ворожої тактичної авіації на сході та півдні.

Як повідомлялося, вранці 26 червня російські війська в черговий раз атакували селище Селидове в Донецькій області. Ворог скинув на населений пункт авіабомбу ФАБ-500.

До слова, з 1 січня 2024 року російські окупанти випустили по території України 2277 ударних безпілотників типу Shahed. Протиповітряною обороною знищено близько 86% – 1953 «Шахеди».