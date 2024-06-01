Уночі Росія атакувала дві українські гідроелектростанції: є критичні пошкодження

Пожежа на Дніпровській ГЕС після російської ракетної атаки 22 березня 2024 року

Гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки

Російські окупанти в ніч на 1 червня завдали ракетних ударів по двох гідроелектростанціях (ГЕС) України. Про це повідомило ПрАТ «Укргідроенерго» в Telegram.

«Ворог обстріляв енергетичні обʼєкти в пʼяти регіонах України, під ударом опинились і дві гідроелектростанції», – заявили енергетики.

За їхніми даними, також ворог влучив в інфраструктуру, що розташована поблизу станцій.

«Критичні пошкодження обладнання. Гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків», – йдеться в повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила понад 110 ракет по всім ГЕС та ГАЕС України.

Зазначимо, що «Укргідроенерго» не називає, які саме ГЕС були атаковані. Проте раніше повідомлялося, що в Запоріжжі через російські удари 1 червня тимчасвов перекрито рух через дамбу Дніпровської ГЕС. Ця ж станція була атакована росіянами 22 березня 2024 року.

Нагадаємо, що в ніч проти 1 червня понад три години в Україні тривала повітряна тривога, що була пов'язана з атакою ракет і БпЛА. Зокрема, під час неї у Вінниці було чутно вибух. Також у Київській області працювали системи ППО, а в Запоріжжі лунали вибухи.

Унаслідок нічної атаки на Вінниччину через падіння уламків зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Також окупанти атакували ракетами і дронами енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Крім того, шість крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області.

Загалом у ніч проти 1 червня Росія атакувала енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.