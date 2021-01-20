У Запоріжжі чоловік кілька місяців жив з тілами матері та брата

Про трупний сморід з квартири правоохоронцям повідомили сусіди

У Запоріжжі працівники поліції отримали скаргу від мешканців багатоквартирного будинку на вулиці Козака Бабури. Жителі скаржилися на трупний сморід з однієї з квартир.

Про це у соцмережі розповіла місцева жителька Ангеліна Майборода.

За її словами, правоохоронці, що прибули на місце, виявили у квартирі два тіла, що належали матері та брату чоловіка, який там мешкав. Одне тіло пролежало понад 8 місяців, інше – близько 3-х.

Жінка стверджує, що їхній сусід психічнохворий, тож його побоюються жителі будинку, а відправити його на примусове лікування не можуть.

У пресслужбі Нацполіції Запорізької області інформацію про виявлені тіла підтвердили.

«Працівники відділу поліції № 5 Запорізького районного управління за ухвалою суду потрапили в квартиру на вулиці Козака Бабури, з якої, за заявою сусідів, чутно трупний запах. В результаті огляду виявлені два трупи чоловіка і жінки, які направлені для проведення судово-медичної експертизи з метою встановлення причин смерті. Наразі, слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК України. Триває слідство», – розповіла речниця поліції Запорізької області Олена Лебединська.

У поліції зауважили, що на примусове лікування чоловіка можуть відправити тільки за рішенням суду.