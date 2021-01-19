13 фігурантів сутичок у Нових Санжарах отримали вироки суду

Після сутичок у Нових Санжарах були заведені кримінальні провадження за фактами масових заворушень і насильства щодо правоохоронця

П’ятеро із 13 фігурантів, від дій яких постраждали працівники поліції, були засуджені до 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування реального покарання з випробуванням на рік

У Полтавській області суд виніс рішення щодо 13 активних учасників масових заворушень, що відбулися у Нових Санжарах в лютому 2020 року. Протести тривали через привезення туди евакуйованих з Китаю українців та іноземців.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Так, п’ятьох з 13 фігурантів, від дій яких постраждали правоохоронці, засудили умовно – до 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування реального покарання з випробуванням на рік. Суд врахував можливість виправлення засуджених без відбування покарання.

Ще чотирьох учасників заворушень, яких суд визнав винними у блокуванні транспортних засобів, та двох людей, причетних до хуліганських дій, зобов’язали сплатити штрафи.

Також суд, керуючись ст. 48 Кримінального кодексу, звільнив від відповідальності двох фігурантів справи, які вперше вчинили кримінал та «перестали бути суспільно небезпечними».

Як повідомляв «Главком», Новосанжарський районний суд на Полтавщині виніс вирок Михайлу Галаці та Костянтину Бігдану, які кидали каміння та цеглу в поліцію у лютому 2020 року, коли до Нових Санжар привезли евакуйованих з Китаю українців та іноземців.

Нагадаємо, що 20 лютого 2020 року до України прибув літак з евакуйованими громадянами, які перебували в китайському Ухані, де зафіксований спалах коронавірусу. На борту перебували 45 громадян України та 27 іноземців, а також екіпаж і лікарі. За даними МОЗ, усі – здорові.

Цих осіб помістили на обсервацію до санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Водночас перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

5 березня у Нових Санжарах побував президент Володимир Зеленський, який привітав евакуйованих з Китаю громадян із закінченням 14-денного терміну обсервації.

25 серпня у Нових Санжарах, що на Полтавщині, було зафіксовано перший випадок Covid-19. Захворіла пенсіонерка, яка приїхала з відпочинку на Західній Україні.