«Бавовна» в Токмаку: стало відомо, куди прилетіло

Точна кількість ліквідованих окупантів уточнюється

У тимчасово захопленому Токмаку Запорізької області вранці, 28 листопада, прилетіло в будівлі, яку використовували окупанти. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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Зазначається, що будівля розташована у центрі міста.

«Після вибухів рашисти заметушилися – евакуювали «трьохсотих» і речі», – додав мер.

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Точна кількість ліквідованих окупантів уточнюється.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ оригінально привітали російських окупантів з днем морської піхоти.

До слова, триває 643-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнень. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління та трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.