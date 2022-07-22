Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 22 липня

По Луганщині росіяни завдали два ракетних та два авіаудари

На Херсонщині на межі знищення опинилися десятки сіл Бериславського району

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Вінничині, Одещині, Полтавщині, Сумщині, Житомирщині та Київщині.

На Дніпропетровщині ворог обстріляв три райони – Нікопольський, Синельниківський та Криворізький, а на Херсонщині ситуація напружена. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Сумщина

Минулої доби вороги обстріляли Білопільську, Шалигинську та Зноб-Новгородську громади. Без жертв та руйнувань. Вночі обстрілів не зафіксовано.

Чернігівщина: за добу – п'ять обстрілів прикордонних територій із мінометів, реактивних систем, артилерії. Населені пункти Новгород-Сіверського району. Без жертв та руйнувань.

Дніпропетровщина

Ворог обстріляв три райони – Нікопольський, Синельниківський та Криворізький. У Нікополі попередньо один загиблий, один поранений. Пошкоджені понад 10 приватних будинків, локальний водовід та газовід. Зруйнована залізнична колія. У Зеленодольській громаді зруйновані два будинки. Без постраждалих. У Покровській громаді удар по складах, два села без світла. По Апостоловому – сім прильотів ракет. Пряме попадання по трьох школах. Пошкоджені будинки поряд. Попередньо, вісім поранених. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Харківщина

На території області ворог вночі обстріляв Харківський район, с. Рогань, пошкоджена двоповерхова будівля, яка не експлуатується.

Протягом минулої доби – постійні обстріли в Чугуївському районі. Горіли господарчі споруди, авто, будинки. Постраждалих немає.

Луганщина

Росіянами завдано два ракетних та два авіа удари, здійснені п’ять артобстрілів та ще два – із застосуванням мінометів. Подекуди окупантам вдається наблизитися до позицій ЗСУ настільки, щоб була змога застосувати танковий резерв. Як поблизу Верхньокам’янки. Біля цього населеного пункту регіону постійно точаться бої – росіяни намагаються вийти на адмінмежу області.

Вчора нашим Збройним силам вдалося зупинити штурмові дії окупантів, які атакували з території Лисичанського НПЗ – ворог зазнав втрат та відійшов.

Донеччина

Обстріли по всій території області. За добу найпотужніший ракетний удар – Іскандером – по Краматорську. Пошкоджена п'ятиповерхівка і 85 будинків, зруйнована школа. Загинули три людини.

Вночі і зранку – обстріли Мар'їнки, Павлівки, Торецької громади.

Вночі пошкоджено підвідну лінію електропередач 110 квт між Костянтинівкою і Бахмутом, в результаті цього більшу частина Торецької громади знеструмлена. По області за добу – п'ять вбитих, 10 поранених.

Миколаївщина

Сьогодні ворожих обстрілів зазнала Первомайська громада. Влучання в будівлю магазину та гаражний кооператив у смт Первомайське. Зранку – обстріли села Новомиколаїка, переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає. Зранку також –обстріли в напрямку населених пунктів Киселівки та Максимівки. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.

Вчора ввечері та сьогодні зранку –обстріли у с. Широке Широківської громади. Влучання були по сільськогосподарським будівлям. Постраждалих немає.

Тривають обстріли по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Херсонщина

Ситуація в області напружена. На межі знищення – десятки сіл Бериславського району, бойові дії йдуть і в тергромадах Каховського та Херсонського районів. Жителі територій, які межують з Снігурівкою та Зеленодольським, розповідають про замінування низки доріг та берегу річки Інгулець. Щодня через встановлені міни гине худоба, яку, через відсутність води та евакуацію, були змушені випустити мирні жителі.

Вже майже тиждень окупанти здійснюють перевірку гаражів у Херсоні. За розповідями жителів міста, російські військові шукають зброю. На вулицях обласного центру – блок-пости, також з’являються все більше російських патрульних.

Нагадаємо, триває 149-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противника зосереджуються на Краматорському та Бахмутському напрямках, там тривають бої.