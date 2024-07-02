2 липня на Київщині лунатимуть вибухи

Мешканців навколишніх населених пунктів просять із розумінням поставитися до ситуації та зберігати спокій

Сьогодні, 2 липня, у Білоцерківському районі Київської області буде проведення вибухових робіт на території Ольшаницького родовища гранітів. Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА.

«Сьогодні, 2 липня на території Ольшаницького родовища гранітів заплановано проведення вибухових робіт. Вони пов'язані з технологічними процесами», – йдеться в повідомленні.

Мешканців навколишніх населених пунктів просять із розумінням поставитися до ситуації та зберігати спокій.

Нагадаємо, що 2 липня у Києві буде погіршення якості повітря. Зазначається, що у столиці концентрації діоксиду азоту досягнуть гранично допустимих значень, що негативно впливатиме на самопочуття людей.

До слова, рух на столичній вулиці Героїв Дніпра буде обмежено на місяць з 2 по 31 липня у зв'язку з проведенням дорожньо-ремонтних робіт. Вказано, що обмеження руху діятимуть на з’їзді з транспортної розв’язки на перехресті вулиць Богатирської та Полярної, фахівці влаштовуватимуть дорожній одяг.