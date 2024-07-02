Головна Київ Новини
search button user button menu button

2 липня на Київщині лунатимуть вибухи

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
2 липня на Київщині лунатимуть вибухи
фото: Київська ОВА

Мешканців навколишніх населених пунктів просять із розумінням поставитися до ситуації та зберігати спокій

Сьогодні, 2 липня, у Білоцерківському районі Київської області буде проведення вибухових робіт на території Ольшаницького родовища гранітів. Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА.

«Сьогодні, 2 липня на території Ольшаницького родовища гранітів заплановано проведення вибухових робіт. Вони пов'язані з технологічними процесами», – йдеться в повідомленні.

Мешканців навколишніх населених пунктів просять із розумінням поставитися до ситуації та зберігати спокій.

Нагадаємо, що 2 липня у Києві буде погіршення якості повітря. Зазначається, що у столиці концентрації діоксиду азоту досягнуть гранично допустимих значень, що негативно впливатиме на самопочуття людей.

До слова, рух на столичній вулиці Героїв Дніпра буде обмежено на місяць з 2 по 31 липня у зв'язку з проведенням дорожньо-ремонтних робіт. Вказано, що обмеження руху діятимуть на з’їзді з транспортної розв’язки на перехресті вулиць Богатирської та Полярної, фахівці влаштовуватимуть дорожній одяг.

Читайте також: Червень у Києві: чим він був особливий за всю історію спостережень
Теги: Київщина вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше три п’ятиповерхових, два двоповерхових та 20 приватних будинків
Окупанти завдали найбільшого з 2022 року удару по Дергачах на Харківщині (фото)
29 червня, 23:26
Місце вибуху гранати на Троєщині
У Києві чоловік підірвав гранату і пошкодив понад десяток автівок (фото)
29 червня, 12:12
У Закарпатській, Одеській, Херсонській областях та в Криму буде 25-30°
Мінлива хмарність, короткочасний дощ: прогноз погоди на 25 червня
25 червня, 05:34
Безпілотники атакували російський Білгород
У Білгороді прогриміли вибухи: є постраждала та руйнування (фото, відео)
25 червня, 02:06
У Донецьку пролунало кілька десятків вибухів
Донецьк здригнувся від десятків вибухів (відео)
22 червня, 10:14
Чоловік загинув від вибуху гранати
У Бучі чоловік підірвав гранату в авто: він загинув
21 червня, 12:51
Гранату зловмисник знайшов у селі за допомогою металошукача
На Київщині чоловік кинув гранату посеред вулиці (фото)
17 червня, 21:51
О 7:21 15 червня ліквідовано пожежу на промисловому підприємстві в Київській області
Гасили три доби. Рятувальники відзвітували про завершення операції на Київщині
15 червня, 08:11
Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с
Короткочасні дощі та град: прогноз погоди на 11 червня
11 червня, 05:27

Новини

2 липня на Київщині лунатимуть вибухи
2 липня на Київщині лунатимуть вибухи
У Києві зафіксовано погіршення якості повітря: деталі
У Києві зафіксовано погіршення якості повітря: деталі
На вулиці Героїв Дніпра на місяць обмежать рух транспорту
На вулиці Героїв Дніпра на місяць обмежать рух транспорту
У Києві проведуть 10 безоплатних екскурсій
У Києві проведуть 10 безоплатних екскурсій
Червень у Києві: чим він був особливий за всю історію спостережень
Червень у Києві: чим він був особливий за всю історію спостережень
Як Київ готується до складної зими: Кличко розповів деталі
Як Київ готується до складної зими: Кличко розповів деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
«Американці не мали досвіду, як захищати танки від дронів». Україна показала розробку для Abrams та Bradley
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
13K
Чи можна ставити сонячні панелі на фасаді багатоповерхівки? Роз'яснення експерта
7196
Низка смертей у метро. Соцмережі відреагували на петицію про захисні екрани на платформах
5954
Онлайн карта бойових дій в Україні на 02.07.2024: ситуація на фронті
4014
Кабмін визначився з індексацією пенсій на найближчі роки

Новини

Офіційний дозвіл на експорт F-16 від Нідерландів, початок головування РФ в Радбезі ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:39
За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
30 червня, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
30 червня, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
30 червня, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
29 червня, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
28 червня, 18:25

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua