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Атака дронів на нафтобазу у Ростовській області: з'явилися супутникові фото

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Атака дронів на нафтобазу у Ростовській області: з'явилися супутникові фото
Уночі Ростовську область атакували безпілотники, внаслідок чого спалахнув нафтооб'єкт
колаж: проєкт Радіо Свобода «Схеми»

На території нафтобази триває пожежа

У ніч на 18 червня українські дрони атакували нафтобазу у місті Азов Ростовської області РФ. У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару, на яких видно сильну пожежу. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода «Схеми».

Згідно зі знімками, зробленими о 14:30 за Києвом, на території нафтобази триває пожежа.

Атака дронів на нафтобазу у Ростовській області: з'явилися супутникові фото фото 1

Однак оцінити ступінь ураження нафтобази наразі складно, адже клуби диму обмежують видимість.

Журналісти зазначають, що уражена нафтобаза належить підприємству «Азовпродукт». Через цей російський термінал проходить до 60 тис. тонн нафтопродуктів на місяць, а на зберіганні одночасно може знаходитись до 30 тисяч кубометрів нафтопродуктів у цистернах, які зайнялися в результаті атаки українських безпілотників.

Після обстрілів на нафтобазі триває пожежа
Після обстрілів на нафтобазі триває пожежа

Нагадаємо, уночі Ростовську область атакували безпілотники, внаслідок чого спалахнув нафтооб'єкт. Про це заявив губернатор області Василь Голубєв. За словами російського чиновника, у місті Азов внаслідок атаки БпЛА спалахнули резервуари з нафтопродуктами.

Згодом стало відомо, що за нічною атакою на нафтобази у Ростовській області РФ стоїть Служби безпеки України.

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Теги: росія обстріл безпілотник

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