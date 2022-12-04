У Запоріжжі пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги

У місті було чути декілька вибухів

Цілком імовірно, що Запоріжжя опинилось під черговими обстрілами рашистів

У Запоріжжі вночі, 3 грудня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

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Жителів міста просять залишатися в укриттях до офіційного скасування тривоги.

Відзначимо, що поки немає інформації щодо обстрілів від офіційних джерел.

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Нагадаємо, у ніч на суботу, 3 грудня, російські окупанти завдали ракетного удару по Запорізькій області. Внаслідок вибуху двох ракет в одному з населених пунктів Запорізького району зруйновано дахи і вибито шибки поблизу розташованих будівель.