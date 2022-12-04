Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Запоріжжі пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги

Юрій Лящук
glavcom.ua
У Запоріжжі пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги
У місті було чути декілька вибухів
фото ілюстративне

Цілком імовірно, що Запоріжжя опинилось під черговими обстрілами рашистів

У Запоріжжі вночі, 3 грудня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Жителів міста просять залишатися в укриттях до офіційного скасування тривоги.

У Запоріжжі пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги фото 1

Відзначимо, що поки немає інформації щодо обстрілів від офіційних джерел.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 3 грудня, російські окупанти завдали ракетного удару по Запорізькій області. Внаслідок вибуху двох ракет в одному з населених пунктів Запорізького району зруйновано дахи і вибито шибки поблизу розташованих будівель.

Читайте також: Головне за ніч: окупанти знеструмили Херсон та українська молитва повертається до лаври
Теги: росія війна окупанти обстріл Запоріжжя

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

МАГАТЕ погодився із вимогою української сторони, щоб росіяни вивели озброєння з АЕС
Безпека Запорізької АЕС: МАГАТЕ анонсувало нові рішення
2 грудня, 11:24
На місці падіння ракет утворилися величезні вирви
Нічна ракетна атака на Запоріжжя: влада показала наслідки (фото)
Вчора, 07:39
Регіони України продовжують потерпати від ворожих обстрілів
Важка ситуація на Донеччині та руйнування в Запорізькій області: обстановка в регіонах
Вчора, 10:06

Події в Україні

У Запоріжжі пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги
У Запоріжжі пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги
На лівому березі Херсонської області замайорів перший український прапор (відео)
На лівому березі Херсонської області замайорів перший український прапор (відео)
Українські військові провели навчання на кордоні з Білоруссю (відео)
Українські військові провели навчання на кордоні з Білоруссю (відео)
Президент розповів про найгарячіші напрямки фронту
Президент розповів про найгарячіші напрямки фронту
На Сумщині окупанти вщент зруйнували склади агропідприємства (фото)
На Сумщині окупанти вщент зруйнували склади агропідприємства (фото)
У єпархії Московської церкви знайдено ноутбук із дитячою порнографією – ЗМІ
У єпархії Московської церкви знайдено ноутбук із дитячою порнографією – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
ЗМІ назвали ім’я того, хто умовив Путіна піти війною проти України
110K
Переговори про мир: аналітики ISW розкрили, що задумав Путін
82K
Скільки ще масштабних ракетних ударів чекати від РФ: прогноз РНБО
61K
Маск опублікував документи, що стосуються скандалу із сином Байдена
44K
США оцінили серйозність намірів Путіна щодо переговорів
23K
На території Білорусі триває накопичення військ: генерал оцінив загрозу наступу

Новини

За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
1 грудня, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
1 грудня, 12:30
Відключення світла в Україні: російські пропагандисти готові запустити нові фейки
1 грудня, 11:33

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту