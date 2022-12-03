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Нічна ракетна атака на Запоріжжя: влада показала наслідки (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна ракетна атака на Запоріжжя: влада показала наслідки (фото)
На місці падіння ракет утворилися величезні вирви
фото: Олександр Старух/Facebook

Ворог ударив по мирних мешканцях Запорізької області

У ніч на суботу, 3 грудня, російські окупанти завдали ракетного удару по Запорізькій області. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Ворог ударив по мирних територіях області.

Внаслідок вибуху двох ракет в одному з населених пунктів Запорізького району зруйновано дахи і вибито шибки поблизу розташованих будівель.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Як повідомлялося, пізно ввечері 2 грудня у Запоріжжі пролунали звуки вибухів. У місті та області була оголошена повітряна тривога.

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Теги: Запорізька область ракета окупанти війна росія

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