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  4. Під час старту «зернових» переговорів всю Україну накрили повітряні тривоги
рус
    Економіка

    Під час старту «зернових» переговорів всю Україну накрили повітряні тривоги

    Під час старту «зернових» переговорів всю Україну накрили повітряні тривоги
    фото з відкритих джерел

    У перемовинах беруть участь представники України, Туреччини, Росії та ООН

    Сьогодні, 13 липня, у Стамбулі розпочалися переговори щодо розблокування експорту українського зерна на міжнародний ринок. Про це повідомляє «РІА Новини».

    У переговорах, які закриті для преси, беруть участь делегації Туреччини, України, ООН і Росії.

    Початок переговорів співпав з оголошенням повітряної тривоги по всій території України. Зазначимо, про сирени по всій Україні відразу почали писати російські ЗМІ.

    У момент старту переговорів залунала тривога майже по всій Україні

    У момент старту переговорів залунала тривога майже по всій Україні

    Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. І закликав його забезпечити «зерновий коридор» для вивезення українського зерна через Чорне море. Також переговори з турецьким президентом провів і глава Української держави Володимир Зеленський. В рамках телефонної розмови лідери двох країн обговорили питання відновлення експортних маршрутів через Чорне море.

    Як відомо, блокування окупантами українських портів та мінування суднохідних шляхів, загрожують продовольчій безпеці світу.

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    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган росія окупанти ООН війна зерно Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Під час старту «зернових» переговорів всю Україну накрили повітряні тривоги