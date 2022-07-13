Під час старту «зернових» переговорів всю Україну накрили повітряні тривоги

У перемовинах беруть участь представники України, Туреччини, Росії та ООН

Сьогодні, 13 липня, у Стамбулі розпочалися переговори щодо розблокування експорту українського зерна на міжнародний ринок. Про це повідомляє «РІА Новини».

У переговорах, які закриті для преси, беруть участь делегації Туреччини, України, ООН і Росії.

Початок переговорів співпав з оголошенням повітряної тривоги по всій території України. Зазначимо, про сирени по всій Україні відразу почали писати російські ЗМІ.

У момент старту переговорів залунала тривога майже по всій Україні

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. І закликав його забезпечити «зерновий коридор» для вивезення українського зерна через Чорне море. Також переговори з турецьким президентом провів і глава Української держави Володимир Зеленський. В рамках телефонної розмови лідери двох країн обговорили питання відновлення експортних маршрутів через Чорне море.

Як відомо, блокування окупантами українських портів та мінування суднохідних шляхів, загрожують продовольчій безпеці світу.