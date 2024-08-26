У Запоріжжі відновлено рух греблею ДніпроГЕС після ракетних ударів РФ

Обмеження руху греблею були введнні через ракеті удари РФ

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров закликав дотримуватися правил безпеки

Сьогодні вдень, 26 серпня, у Запоріжжі відновився рух греблею Дніпровської гідроелектростанції. Раніше обмеження були введнні внаслідок ракетних ударів РФ. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Рух греблею ДніпроГЕС відновлено. Вдячний мешканцям за терпіння незручностей. Втім, все робимо заради безпеки наших людей», – заявив Федоров.

Він також закликав місцевих бути пильними й дотримуватись правил безпеки.

Нагадаємо, зранку 26 серпня окупанти завдали масованого удару по Україні. Одним з атакованих енергооб’єктів стала Київська гідроелектростанція біля Вишгорода. Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації внаслідок влучання по греблі Київської ГЕС загроз немає. За його словами, зруйнувати ракетами Київську ГЕС неможливо.