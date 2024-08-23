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Споживання електрики в Україні знизилося – «Укренерго»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Споживання електрики в Україні знизилося – «Укренерго»
Відключень не планується на тлі меншого споживання через спад спеки
фото: glavcom.ua

«Завдяки зниженню температури у західних, північних та центральних областях – рівень споживання електроенергії знизився

Станом на ранок 23 серпня споживання електрики в Україні знизилося на 6,9% порівняно із попереднім днем. Це відбулося завдяки зниженню температури на вулиці. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

«Завдяки зниженню температури у західних, північних та центральних областях – рівень споживання знизився. Сьогодні, 23 серпня, станом на 9:30 він на 6,9% нижчий, ніж попередньої доби», – йдеться у повідомленні.

Вчора, 22 серпня, максимум споживання, як зазначається, був зафіксований увечері. Він був на 3,8% нижчим, ніж у середу, 21 серпня. «Заходи обмеження споживання сьогодні не прогнозуються», – йдеться у повідомленні.

Аварійна допомога

Вчора, 22 серпня, на запит НЕК «Укренерго», Україна залучала аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини.

Імпорт та експорт

Імпорт – протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 19 010 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1581 МВт. Експорт не відбувається і не передбачається.

Знеструмлення

За даними Укренерго, через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлений 531 населений пункт. Через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Миколаївській областях. З технічних причин знеструмлювались споживачі на Київщині та Дніпропетровщині. 

Як повідомлялося, найбільша в Європі Запорізька АЕС, яка з 4 березня 2022 року перебуває в окупації, знову опинилася на межі блекауту через пошкодження лінії електропередачі внаслідок російських обстрілів. 

Теги: відключення світла електроенергія Укренерго Запорізька АЕС

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