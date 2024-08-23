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«Укренерго» відновило надійність живлення Запорізької АЕС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Укренерго» відновило надійність живлення Запорізької АЕС
Унаслідок російських обстрілів попередньої доби одна з повітряних ліній, що живлять ЗАЕС, була пошкоджена
фото з відкритих джерел

Запорізька АЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і  за резервною лініями

Ремонтні бригади НЕК «Укренерго» відновили надійність живлення Запорізької АЕС. Високовольтна повітряна лінія 330 кВ включена в роботу. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Зокрема, внаслідок російських обстрілів попередньої доби одна з повітряних ліній, що живлять ЗАЕС, була пошкоджена та відключена дією захисту. Ремонтні бригади чекали дозволу військовослужбовців для того, щоб усунути пошкодження та включити лінію в роботу.

Наразі ЗАЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і  за резервною лініями.

Нагадаємо, найбільша в Європі Запорізька АЕС, яка з 4 березня 2022 року перебуває в окупації, знову опинилася на межі блекауту через пошкодження лінії електропередачі внаслідок російських обстрілів.

Як повідомлялося, на Запорізькій атомній електростанції 23 серпня відключилась високовольтна лінія енергопостачання. Окупанти не повідомляють про причини інциденту, втім запевняють, що радіаційний фон на станції та прилеглій території не змінювався.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, говорити про безпечну ситуацію довкола Запорізької АЕС можна буде лише за умови повернення станції під український контроль. Глава держави нагадав, що вже більш ніж два роки російські окупанти контролюють найбільшу у Європі атомну станцію – Запорізьку АЕС. І незмінно російська присутність означає фундаментальну загрозу радіаційній безпеці нашої країни, всієї Європи і світу.

Раніше Володимир Зеленський відреагував на пожежу на ЗАЕС. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російські окупанти розпочали пожежу на території Запорізької атомної станції. Попри те, що показники радіації наразі в нормі, ситуація залишається небезпечною через тривале утримання станції російськими військами.

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Теги: Запорізька АЕС Укренерго електроенергія енергетика окупація блекаут

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