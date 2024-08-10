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У прифронтовій громаді Запорізької області загинув цивільний

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У прифронтовій громаді Запорізької області загинув цивільний
Ворожа ракета вдарила по будинку подружжя
фото ілюстративне

Російські окупанти забрали  життя мирного жителя у селі Новопавлівка 

 

Трагедія сталася у селі Новопавлівка Оріхівської громади, де російські окупанти обстріляли цивільні будівлі. Одна з ворожих ракет влучила у будинок, де проживало подружжя. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Росіяни вбили цивільну людину у прифронтовій громаді Запорізької області. Окупанти обстріляли цивільні будівлі у селі Новопавлівка Оріхівської громади. Ворожа ракета вдарила по будинку подружжя. Жінка отримала поранення, а чоловік загинув на місці», – йдеться в повідомленні.

Цей черговий злочин російських загарбників демонструє їх зневагу до людського життя та міжнародного гуманітарного права.
 
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Теги: окупанти поранення Іван Федоров населення ракета злочин дружина чоловік жінка будинок росіяни

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