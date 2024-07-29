Окупанти риють окопи біля водойми-охолоджувача Запорізької АЕС

У районі водойми-охолоджувача атомної електростанції було споруджено понад 1000 метрів траншей

Російські військові риють окопи навколо водойми-охолоджувача тимчасово захопленої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), вже спорудивши понад кілометр траншей. Про це йдеться у дослідженні британських військових аналітиків McKenzie на замовлення міжнародної організації Greenpeace Німеччини.

Зазначається, що на багатьох ділянках навколо водойми-охолоджувача спостерігалися військові приготування, зокрема спорудження траншей та фортифікацій.

«Станом на 27 червня 2024 року вже була підготовленою розгалужена система окопів, що охоплює обидва кінці та центральну частину північного берега», – йдеться в дослідженні.

За даними дослідження, від початку російської окупації станції до 27 червня 2024 року в районі водойми-охолоджувача атомної електростанції було споруджено понад 1000 метрів траншей. В основному вони зосереджені на північній та західній стороні водойми.

Британські аналітики стверджують, що зведення траншей забезпечує армії РФ вогневу точку, з якої вони можуть вести бойові дії та яка слугує захистом від прямого вогню. Додаткові укриття на флангах та позаду бойових окопів дозволяють доставляти важке озброєння для підтримки військ, включно з бронемашинами зі станковими гарматами, кулеметами та мінометами.

«Масштаб та інтенсивність мілітаризації території навколо водойми-охолоджувача свідчить про те, що це можуть бути сили чисельністю щонайменше з батальйон (приблизно 650 військовослужбовців) або навіть більше, які матимуть на озброєнні значний парк бронетехніки та вантажних автомобілів для підтримки», – підкреслюють експерти.

Аналітики вважають, що будівництво Росією траншей і укріплень може бути передвісником нової насосної станції і російських зусиль з перезапуску реакторів на цьому об’єкті.

Нагадаємо, фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії фіксували вибухи та стрілянину біля Запорізької АЕС протягом останнього тижня.

Раніше через обстріли та пожежу було зруйновано зовнішню станцію радіаційного моніторингу біля Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

До слова, ініційовану Україною резолюцію «Безпека та захист ядерних об’єктів України, включаючи Запорізьку АЕС» схвалила Генеральна Асамблея ООН.