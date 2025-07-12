У Житомирі рятувальники зняли чоловіка з опори мосту

Чоловік піднявся на опору, але не зміг самостійно спуститися

У Житомирі рятувальники надали допомогу чоловіку, який піднявся на опору підвісного мосту в центрі міста та не зміг самостійно спуститися. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Один із рятувальників у верхолазному спорядженні спустився до чоловіка, закріпив у страхувальній системі і разом з колегами підняв на міст. Постраждалий фізичних ушкоджень не зазнав.

Обставини події з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, в Одесі люди застрягли на атракціоні у парку Шевченка. Система перестала працювати через відключення світла.

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