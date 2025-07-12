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У Житомирі рятувальники зняли чоловіка з опори мосту

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Житомирі рятувальники зняли чоловіка з опори мосту
Постраждалий фізичних ушкоджень не зазнав
фото: ДСНС України/Telegram

Чоловік піднявся на опору, але не зміг самостійно спуститися

У Житомирі рятувальники надали допомогу чоловіку, який піднявся на опору підвісного мосту в центрі міста та не зміг самостійно спуститися. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Один із рятувальників у верхолазному спорядженні спустився до чоловіка, закріпив у страхувальній системі і разом з колегами підняв на міст. Постраждалий фізичних ушкоджень не зазнав.

У Житомирі рятувальники зняли чоловіка з опори мосту фото 1

Обставини події з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, в Одесі люди застрягли на атракціоні у парку Шевченка. Система перестала працювати через відключення світла.

Раніше мила карусель у центрі Одеси втрапила у скандал. Серед яскравої ілюмінації та картинок помітили фрагмент із зображенням російського Кремля.

Крім цього, правоохоронні органи перевіряють роботу атракціону «Колесо огляду» на Подолі після загибелі чоловіка унаслідок обриву тросу на канатній дорозі через Дніпро в Києві.

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Теги: рятувальники Житомир міст

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