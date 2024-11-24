В Одесі люди застрягли на атракціоні через відключення світла

До парку приїхало дві пожежні машини рятувальників

В Одесі люди застрягли на атракціоні у парку Шевченка. Система перестала працювати через відключення світла. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Судячи з відео, люди стали заручниками вежі вільного падіння. Вони опинилися не у найвищій точці, та все одно – далеченько від землі.

Зазначається, що до парку приїхало дві пожежні машини рятувальників.

Раніше мила карусель у центрі Одеси втрапила у скандал. Серед яскравої ілюмінації та картинок помітили фрагмент із зображенням російського Кремля.

Крім цього, правоохоронні органи перевіряють роботу атракціону «Колесо огляду» на Подолі після загибелі чоловіка унаслідок обриву тросу на канатній дорозі через Дніпро в Києві.