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Поблизу Балі затонув пором з 65 людьми

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Поблизу Балі затонув пором з 65 людьми
На поромі перебувало 53 пасажири, 12 членів екіпажу та 22 транспортні засоби
фото: AP

Тоагедії з поромами є поширеним явищем в Індонезії, де пороми часто використовуються як транспортний засіб

Поблизу курортного острова Балі в Індонезії затонув пором, який перевозив 65 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

Зазначається, що на поромі перебувало 53 пасажири, 12 членів екіпажу та 22 транспортні засоби, включаючи 14 вантажівок. Він затонув майже через пів години після відплиття з порту Кетапанг у Східній Яві. Судно прямувало до порту Гіліманук на Балі, відстань до якого становить 50 км.

Рятувальники розшукують 43 людей, які зникли безвісти в бурхливому морі. Зокрема вже було знайдено два тіла, а 20 осіб врятовано, багато з них були непритомні після того, як протягом кількох годин дрейфували в бурхливих водах.

Людей шукали ще з вечора середи дев'ять човнів, у тому числі два буксири та два надувні човни, борючись з хвилями висотою до 2 м у темряві.

AP зазначає, що трагедії з поромами є поширеним явищем в Індонезії, архіпелазі з понад 17 тис. островів, де пороми часто використовуються як транспортний засіб, а правила безпеки не завжди дотримуються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу південного узбережжя Індії затонуло вантажне судно з небезпечними матеріалами на борту. На борту перебували 24 моряки – усі вони були врятовані. Серед них – громадяни України, Грузії, Росії та Філіппін.

Судно MSC ELSA 3 довжиною 184 метри, що йшло під прапором Ліберії, подало сигнал лиха під час рейсу з порту Віжинджам до Кочі. Патрульні літаки ВМС зафіксували судно, що нахилилося під критичним кутом.

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Теги: пором Балі рятувальники

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