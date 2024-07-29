«Колесо огляду» на Подолі перевіряють після обриву тросу на канатній дорозі через Дніпро

«Колесо огляду» привезли із Франції і у 2017 році й встановили на Подолі

Поліція запросила усі дозвільні документи на проведення атракціону

Правоохоронні органи перевіряють роботу атракціону «Колесо огляду» на Подолі після загибелі чоловіка унаслідок обриву тросу на канатній дорозі через Дніпро в Києві. Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретарка столичної прокуратури Ірина Винокурова.

«У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 272 КК України - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою - перевіряється робота атракціону «Колесо огляду» в Подільському районі», – сказала Винокурова.

За словами Винокурової, поліція запросила усі дозвільні документи на проведення атракціону.

Прессекретар зауважила, що провадження є фактовим, оскільки без нього правоохоронні органи не можуть провести перевірку. Наразі про результати перевірки, за словами Винокурової, говорити ще зарано.

Нагадаємо, «Колесо огляду» привезли із Франції і у 2017 році й встановили на Подолі.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці провели обшуки у службах КМДА, органах державного контролю та безпосередньо у фірми власника атракціону у справі про загибель хлопця, який впав у Дніпро з атракціону після обриву троса.

Як повідомлялося, 21 липня у Києві стався обрив тросу на атракціоні, де на той момент перебувала людина. Слідчі порушили справу за двома статтями Кримінального кодексу України, серед яких – службова недбалість, що спричинила загибель людини.

22 липня поліцейські спільно з рятувальниками знайшли тіло хлопця, який напередодні, перебуваючи на атракціоні через Дніпро у Києві, упав у воду внаслідок обриву троса.