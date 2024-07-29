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«Колесо огляду» на Подолі перевіряють після обриву тросу на канатній дорозі через Дніпро

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Колесо огляду» на Подолі перевіряють після обриву тросу на канатній дорозі через Дніпро
«Колесо огляду» привезли із Франції і у 2017 році й встановили на Подолі
фото: facebook.com/PodilRDA

Поліція запросила усі дозвільні документи на проведення атракціону

Правоохоронні органи перевіряють роботу атракціону «Колесо огляду» на Подолі після загибелі чоловіка унаслідок обриву тросу на канатній дорозі через Дніпро в Києві. Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретарка столичної прокуратури Ірина Винокурова.

«У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 272 КК України - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою - перевіряється робота атракціону «Колесо огляду» в Подільському районі», – сказала Винокурова.

За словами Винокурової, поліція запросила усі дозвільні документи на проведення атракціону.

Прессекретар зауважила, що провадження є фактовим, оскільки без нього правоохоронні органи не можуть провести перевірку. Наразі про результати перевірки, за словами Винокурової, говорити ще зарано. 

Нагадаємо, «Колесо огляду» привезли із Франції і у 2017 році й встановили на Подолі.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці провели обшуки у службах КМДА, органах державного контролю та безпосередньо у фірми власника атракціону у справі про загибель хлопця, який впав у Дніпро з атракціону після обриву троса.  

Як повідомлялося, 21 липня у Києві стався обрив тросу на атракціоні, де на той момент перебувала людина. Слідчі порушили справу за двома статтями Кримінального кодексу України, серед яких – службова недбалість, що спричинила загибель людини.

22 липня поліцейські спільно з рятувальниками знайшли тіло хлопця, який напередодні, перебуваючи на атракціоні через Дніпро у Києві, упав у воду внаслідок обриву троса.

Читайте також: Трагедія на атракціоні у Києві: що загрожує винуватцям загибелі людини 
Теги: атракціон Київ

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