Удар по «Епіцентру» в Харкові: кількість загиблих різко зросла

Раніше повідомлялося про щонайменше 40 поранених

Унаслідок російської на гіпермаркет «Епіцентр» у Харкові загинули щонайменше 11 людей. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Станом на ранок 26 травня відомо про 11 загиблих. Напередодні ввечері повідомлялося, що загинули п'ять людей.

Також раніше Синєгубов повідомляв про щонайменше 40 поранених у гіпермаркеті. За даними поліції, 17 людей вважаються зниклими безвісти.

Начальник Слідчого управління поліції в Харківській області Сергій Болвінов розповів, що серед тих, кого вважають зниклими безвісти – менеджер з продажів у відділі лаків і фарб, старший продавець та промоутер.

Як відомо, Росія у суботу, 25 травня, нанесла черговий жорстокий удар по Харкову – по будівельному гіпермаркету. У приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей.

Близько 19:00 25 травня росіяни завдали чергового удару по центру Харкова, влучивши в район щільної житлової забудови. В обласній прокуратурі зазначили, що під час другого російського ракетного удару в центрі міста постраждали 20 людей ‒ 14-річний хлопець, 11 чоловіків та вісім жінок.