Російський наступ. Три наступні місяці багато чого вирішать
«Кремль хоче захопити якомога більше нашої території і саме зі стратегічними містами, щоб було чим торгуватися»
Неодноразово прогнозував, що спроба недоімперії захопити Харків неминуча. Бо випливає з самою логіки цієї війни.
Зрозуміло, що після мирної конференції у Швейцарії у її впливових учасників будуть неофіційні контакті з Кремлем. Тобто, чергові промацування і торги. Тому Кремль хоче захопити якомога більше нашої території і саме зі стратегічними містами, щоб було чим торгуватися.
Окрім того, якщо буде прийнято рішення щодо призупинення бойових дій (не щодо миру!), то знадобиться зона розділення військ. І Кремль намагається зробити так, щоб вона повністю проходила по території України, і ця територія була втрачена для українського господарювання.
Це про бажання кремлівського фюрерка. А от можливостей в нього не вистачає.
На сьогодні не спостерігається вороже військове угрупування такої чисельності, щоб реально загрожувати Харкову. Для цього потрібен атакувальний кулак не менше 75 тисяч живої сили плюс повне домінування у повітрі. Цього зараз нема і терміново та непомітно виникнути не може. Хоча дістанеться Харкову ракетами, на жаль, серйозно.
З Сумами ситуація складніша, але захоплення цього обласного центру теж виглядає вкрай складним і малоймовірним для ворога.
До речі, дуже багато буде залежати від кількості і, головне, якості та продуманості тих оборонних споруд, які будувалися останнім часом. От і побачимо, хто з керівництва Харківської, Сумської та Чернігівської областей намагався захистити Україну, а хто списував гроші у кишеню, а спорудження захисних укріплень лише імітував. Жаль тільки, що ця остаточна перевірка відбудеться вже під час запеклих боїв.
Три наступні місяці багато чого вирішать. До речі, у перші повітряні бої F-16 вступлять, швидше всього, саме над Слобожанщиною.
- Російський наступ. Обстановка по Харкову на 11 травня
- Путіну не вдалося взяти Часів Яр до 9 травня: Огляд з фронту
- Російський наступ на Харківську область 10 травня. Факти і деталі
- Нові виклики на Краматорському напрямі: активність та стратегічні маневри росіян
- Ворог посилює тиск на Куп'янському напрямку. Чи зможуть Сили оборони відстояти позиції?
- Росія змінює стратегії у веденні бойових дій. Що очікувати Україні?
- Що криється за переміщенням ворожих військ біля кордону?
- Як українські дрони перетворюють Крим на «зону закритого доступу» для ворога
Коментарі — 0