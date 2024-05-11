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Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Російський наступ. Три наступні місяці багато чого вирішать

glavcom.ua
«Дуже багато буде залежати від кількості і, головне, якості та продуманості тих оборонних споруд, які будувалися останнім часом»
фото: ЗСУ

«Кремль хоче захопити якомога більше нашої території і саме зі стратегічними містами, щоб було чим торгуватися»

Неодноразово прогнозував, що спроба недоімперії захопити Харків неминуча. Бо випливає з самою логіки цієї війни.

Зрозуміло, що після мирної конференції у Швейцарії у її впливових учасників будуть неофіційні контакті з Кремлем. Тобто, чергові промацування і торги. Тому Кремль хоче захопити якомога більше нашої території і саме зі стратегічними містами, щоб було чим торгуватися.

Окрім того, якщо буде прийнято рішення щодо призупинення бойових дій (не щодо миру!), то знадобиться зона розділення військ. І Кремль намагається зробити так, щоб вона повністю проходила по території України, і ця територія була втрачена для українського господарювання.

Це про бажання кремлівського фюрерка. А от можливостей в нього не вистачає.

На сьогодні не спостерігається вороже військове угрупування такої чисельності, щоб реально загрожувати Харкову. Для цього потрібен атакувальний кулак не менше 75 тисяч живої сили плюс повне домінування у повітрі. Цього зараз нема і терміново та непомітно виникнути не може. Хоча дістанеться Харкову ракетами, на жаль, серйозно.

З Сумами ситуація складніша, але захоплення цього обласного центру теж виглядає вкрай складним і малоймовірним для ворога.

До речі, дуже багато буде залежати від кількості і, головне, якості та продуманості тих оборонних споруд, які будувалися останнім часом. От і побачимо, хто з керівництва Харківської, Сумської та Чернігівської областей намагався захистити Україну, а хто списував гроші у кишеню, а спорудження захисних укріплень лише імітував. Жаль тільки, що ця остаточна перевірка відбудеться вже під час запеклих боїв.

Три наступні місяці багато чого вирішать. До речі, у перші повітряні бої F-16 вступлять, швидше всього, саме над Слобожанщиною.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Харків війна окупанти

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Олександр Кочетков

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