Держдеп працює над зняттям заборони для України щодо застосування зброї на території РФ – NYT

NYT відзначає, що зараз зростає тиск на Сполучені Штати, щоб допомогти Україні атакувати російські військові об’єкти

Держдеп США під керівництвом Ентоні Блінкена опрацьовує всі деталі цього питання

У Білому домі активно обговорюють питання, чи дозволяти Україні бити американською зброєю по Росії. Держсекретар Ентоні Блінкен після візиту до Києва виступив за такий дозвіл. Про це пише New York Times.

За даними видання, зараз в адміністрації Джо Байдена точаться бурхливі дебати щодо пом’якшення заборони українцями на ураження ракетних та артилерійських пускових майданчиків безпосередньо на території Росії – цілей, які, за словами Володимира Зеленського, сприяли нещодавнім просуванням Москви.

Пропозиція, на якій наполягав Ентоні Блінкен після візиту до Києва минулого тижня, все ще перебуває на стадії формування. Невідомо, скільки посадовців із найближчого оточення Байдена підтримали цю ідею.

Джерела NYT, які брали участь в обговореннях, заявили, що позиція Блінкена змінилася через те, що росіяни відкрили новий фронт, почавши наступ на Харківщині.

Як відомо, Україна місяцями атакує російські кораблі, нафтові об’єкти та електростанції, але робить це переважно за допомогою власних безпілотників, які не мають потужності та швидкості американської зброї. Дедалі частіше росіяни знищують українські безпілотники та ракети або збивають їх зі шляху завдяки вдосконаленій техніці радіоелектронної боротьби.

NYT відзначає, що зараз зростає тиск на Сполучені Штати, щоб допомогти Україні атакувати російські військові об’єкти.

Нагадаємо, Сполучені Штати не заохочують використання західних озброєнь за межами української території, однак Україна сама ухвалює рішення про те, як ефективно розпоряджатися цією зброєю. Про це заявив на слуханнях у комітеті з закордонних справ Палати представників Конгресу США держсекретар Ентоні Блінкен.

Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що Сполучені Штати Америки повинні дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне. Однако поки Сполучені Штати не дозволяють Збройним силам України завдавати ударів по території Росії американською зброєю. Про це заявив речник Міністерства оборони США Патрік Райдер на брифінгу.