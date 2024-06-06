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Удар по Керченській поромній переправі: британська розвідка повідомила про наслідки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Удар по Керченській поромній переправі: британська розвідка повідомила про наслідки
Україна завдала ударів по двох російських поромних переправах у Керчі
фото з відкритих джерел

Удар створив тимчасові перебої у логістиці для потреб російської армії

Удари по поромній переправі росіян в окупованому Криму біля Керчі серйозно ускладнили окупантам логістику, зокрема військового призначення. Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.

Раніше Україна завдала ударів по двох російських поромних переправах у Керчі, вивівши їх з ладу.

«Ці пороми майже точно були основним способом залізничного перевезення російського пального та боєприпасів до Криму, з огляду на суворі заходи безпеки на Керченському мосту», – йдеться в повідомленні.

Аналітики Міноборони Британії вважають, що цей удар майже точно створив тимчасові перебої у логістиці для потреб російської армії та, можливо, також постачання пального до Криму.

«Росії майже точно доведеться якнайшвидше замінити залізничний пором, що, ймовірно, вплине на її ширші логістичні операції у морі, або ж їй доведеться ризикувати послабленням заходів безпеки і використовувати залізничний міст для перевезення пального і вибухонебезпечних вантажів. Український удар по поромних переправах і подальший удар по нафтобазі неподалік знову підсвітлює вразливість Керченської протоки, попри значні інвестиції Росії у заходи безпеки та ППО», – повідомляє Міноборони Британії. 

Нагадаємо, у ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі.

Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі
Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі
фото: російські ЗМІ
Україна атакувала Керченську поромну переправу
Україна атакувала Керченську поромну переправу
фото: російські ЗМІ

Росіяни активно використовували переправу для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму. Також у Генштабі розповіли, що об'єкт прикривали «сучасні» російські засоби ППО – «Панцир», «Тор», «Тріумф». Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали «новітній» протиповітряний щит загарбників.

Спецпідрозділи Головного управління розвідки знищили ще одне судно Російської Федерації в акваторії Чорного моря в окупованому Криму. Раніше українська розвідка уразила у тимчасово окупованому Криму чотири російські катери типу «Тунець».

Як повідомлялося, Україна за 27 місяців ударів по Чорноморському флоту РФ в окупованому Криму потопила або серйозно пошкодила більше десятка великих військових кораблів. Це близько третини від усього флоту.

До слова, налякані атаками ЗСУ, у тимчасово окупованому Криму загарбники випускають у море кораблі Чорноморського флоту у супроводі катерів «Раптор»

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Теги: окупанти Крим війна Керченська переправа

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