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Атаки РФ на житлові квартали Харкова: правоохоронці розповіли деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Атаки РФ на житлові квартали Харкова: правоохоронці розповіли деталі
Російські загарбники завдали удари з авіації по Шевченківському району м. Харкова
фото: Telegram/Харківська обласна прокуратура

Внаслідок російської атаки 20 людей зазнали поранень та гострої реакції на стрес

Сьогодні окупанти вчергове атакували Харків. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 14 травня близько 16:10 російські загарбники завдали удари з авіації по Шевченківському району м. Харкова. Один з авіаційних боєприпасів влучив у багатоповерхівку.

Інше влучання – у гаражі поблизу іншого багатоповерхового житлового будинку. Відбулось загоряння щонайменше 15 гаражів.

Як повідомляє пресслужба прокуратури, 20 людей зазнали поранень та гострої реакції на стрес. Серед них шість чоловіків, 11 жінок та троє дітей – двоє дівчат 12 і вісім років, а також 12-річний хлопчик.

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Кількість постраждалих внаслідок удару РФ становить 20 осіб
фото: Facebook/Харківська обласна прокуратура

Також пошкоджено цивільні автомобілі та гаражі, щонайменше 20 житлових та нежитлових будівель, серед яких торговий центр, навчальний заклад, магазини тощо. Вибито вікна на вході однієї зі станцій метро.

Попередньо відомо, що російська армія вдарила по місту Умпб Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Всі служби продовжують працювати на місцях ворожих атак.

Нагадаємо, у Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Ворог вдарив авіабомбами в район житлової забудови у центрі міста.

Раніше унаслідок обстрілу Харкова сьогодні зранку, 14 травня, постраждали дві людини: чоловік 52 роки та жінка 66 років. У них гостра реакція на стрес, їм надано допомогу на місці. 

До слова, Росія наприкінці навесні або влітку може почати наступ на Донбасі. Ця атака може ще відбутися, але водночас російські війська здійснили несподіваний транскордонний штурм у Харківській області.

Читайте також: Що відбувається на Харківському напрямку? Огляд з фронту
Теги: Харків обстріл прокуратура війна окупанти

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