Ворог готує удар по критичній інфраструктурі Чернігова: влада звернулася до містян
Очільник МВА просить мешканців Чернігова у разі повітряної тривоги не ігнорувати її та проходити в укриття
Росія, ймовірно, планує удари по критичній інфраструктурі у Чернігові. Влада міста просить громадян не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Про це повідомив голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.
«Противник планує нанесення ударів по критичній інфраструктурі», – зазначив він.
До обʼєктів критичної інфраструктури, за даними голови МВА, належать:
- телерадіовежі;
- теплоелектростанції;
- газорозподільчі станції;
- адміністративні будівлі органів влади та ін.
Очільник МВА просить мешканців Чернігова у разі повітряної тривоги не ігнорувати її та проходити в укриття.
«Уникайте місць скупчення людей та не знаходьтесь поруч з обʼєктами критичної інфраструктури», – додав Брижинський.
Раніше повідомлялося, що у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області росіяни дронами атакували автомобіль місцевого хлібокомбінату.
Нагадає, що зранку 17 квітня росіяни завдали ракетних ударів по Чернігову – є загиблі та поранені. 18 квітня був оголошений у Чернігові офіційним днем жалоби за загиблими внаслідок російських ракетних ударів по місту.
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