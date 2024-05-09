Ворог готує удар по критичній інфраструктурі Чернігова: влада звернулася до містян

Очільник МВА просить мешканців Чернігова у разі повітряної тривоги не ігнорувати її та проходити в укриття

Росія, ймовірно, планує удари по критичній інфраструктурі у Чернігові. Влада міста просить громадян не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Про це повідомив голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

«Противник планує нанесення ударів по критичній інфраструктурі», – зазначив він.

До обʼєктів критичної інфраструктури, за даними голови МВА, належать:

телерадіовежі;

теплоелектростанції;

газорозподільчі станції;

адміністративні будівлі органів влади та ін.





Очільник МВА просить мешканців Чернігова у разі повітряної тривоги не ігнорувати її та проходити в укриття.

«Уникайте місць скупчення людей та не знаходьтесь поруч з обʼєктами критичної інфраструктури», – додав Брижинський.

Раніше повідомлялося, що у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області росіяни дронами атакували автомобіль місцевого хлібокомбінату.

Нагадає, що зранку 17 квітня росіяни завдали ракетних ударів по Чернігову – є загиблі та поранені. 18 квітня був оголошений у Чернігові офіційним днем жалоби за загиблими внаслідок російських ракетних ударів по місту.