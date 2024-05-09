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Ворог готує удар по критичній інфраструктурі Чернігова: влада звернулася до містян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ворог готує удар по критичній інфраструктурі Чернігова: влада звернулася до містян
фото: з відкритих джерел

Очільник МВА просить мешканців Чернігова у разі повітряної тривоги не ігнорувати її та проходити в укриття

Росія, ймовірно, планує удари по критичній інфраструктурі у Чернігові. Влада міста просить громадян не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Про це повідомив голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

«Противник планує нанесення ударів по критичній інфраструктурі», – зазначив він.

До обʼєктів критичної інфраструктури, за даними голови МВА, належать:

  • телерадіовежі;
  • теплоелектростанції;
  • газорозподільчі станції;
  • адміністративні будівлі органів влади та ін.

Очільник МВА просить мешканців Чернігова у разі повітряної тривоги не ігнорувати її та проходити в укриття. 

«Уникайте місць скупчення людей та не знаходьтесь поруч з обʼєктами критичної інфраструктури», – додав Брижинський. 

Раніше повідомлялося, що у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області росіяни дронами атакували автомобіль місцевого хлібокомбінату.

Нагадає, що зранку 17 квітня росіяни завдали ракетних ударів по Чернігову – є загиблі та поранені. 18 квітня був оголошений у Чернігові офіційним днем жалоби за загиблими внаслідок російських ракетних ударів по місту. 

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Теги: Чернігів війна

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