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Розвідка повідомила про знищення російського судна у Криму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Розвідка повідомила про знищення російського судна у Криму
Україна знищила близько третини Чорноморського флоту РФ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Головне управління розвідки пообіцяло незабаром повідомити деталі спецоперації

Спецпідрозділи Головного управління розвідки знищили ще одне судно Російської Федерації в акваторії Чорного моря в окупованому Криму. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Ще знищене сьогодні вночі одне вороже судно в чорноморській акваторії. Деталі будуть трошки згодом. Робота спецпідрозділів ГУР МО, морський удар, все влучно. І ще мінус один ворожий корабель...Власне це ще одна «морська нерухомість» на дні українського Чорного моря, на Кримському узбережжі. Це факт. Деталі будуть сьогодні. І так, яскраве відео буде також», – зазначив він.

Нагадаємо, українська розвідка уразила у тимчасово окупованому Криму чотири російські катери типу «Тунець».

Як повідомлялося, Україна за 27 місяців ударів по Чорноморському флоту РФ в окупованому Криму потопила або серйозно пошкодила більше десятка великих військових кораблів. Це близько третини від усього флоту.

До слова, налякані атаками ЗСУ, у тимчасово окупованому Криму загарбники випускають у море кораблі Чорноморського флоту у супроводі катерів «Раптор»

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Теги: корабель ГУР розвідка Крим

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