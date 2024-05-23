Чоловік на протезі гуляє містом з коханою: знайшлася пара, яка зачарувала мережу

Філатов: «Це – Настя, Дем'ян та їхній чарівний шестирічний шпіц Каспік Вона – розумниця та красуня. Він – Герой, котрому є на кого покластися у житті»

Міський голова Дніпра Борис Філатов знайшов молодого чоловіка та його кохану дівчину зі світлини, яка сколихнула мережу. Днями поширювалося зворушливе фото, на якому чоловік на протезі гуляє Дніпром зі своєю дівчиною і маленькою собакою.

Спочатку Філатов відшукав авторку цієї світлини, нею виявилася журналістка Дарина Сухоніс. А потім стали відомі і самі герої з фото.

Чоловік на протезі гуляє з коханою у Дніпрі фото: Дарина Сухоніс/Facebook

Ними виявилися, як повідомив Філатов, прості дніпряни, які живуть своє життя, бавлять собаку, мріють та будують спільні плани.

Дем'ян і Настя, чиє фото зворушило мережу фото: Дарина Сухоніс/Facebook

«Це – Настя, Дем'ян та їхній чарівний шестирічний шпіц Каспік. Я не переповідатиму тут історію цих людей. Вам достатньо знати, що це просто гідний приклад людських стосунків. Вона – розумниця та красуня. Він – Герой, котрому є на кого покластися у житті. І собака в них дуже товариський. Вкрав моє серце із перших секунд нашого знайомства», – написав Філатов у соцмережі.

Борис Філатов зустрівся із Дем'яном і Настею, чиє фото зачарувало мережу фото Борис Філатов, Facebook

Філатов подякував усім, хто поширював вчорашній допис. «Завдяки цьому ми відшукали цих людей та побачили їхні обличчя. Простих (тепер уже) дніпрян, які живуть своє життя, бавлять собаку, мріють та будують спільні плани. І нехай це допоможе нам всім зрозуміти, що ми зараз маємо будувати нове та здорове суспільство. В якому ніхто не відводить погляду і навпаки – не витріщається. Де не лізуть одне до одного з нетактовними запитаннями і не навʼязують свої співчуття (якими б щирими вони не були). Це ж не складно, правда?», – додав міський голова Дніпра.

Красень Каспік не відходить від свого власника фото: Дарина Сухоніс/Facebook

Нагадаємо, світлина зустрічі українського священника Івана Теремка, який сам носить протези, з військовим, що втратив кінцівки, викликала хвилю емоцій у соцмережах. Історія священника Івана Теремка та Володимира Бойчука є свідченням непереможного духу українського народу, який знаходить сили підтримувати один одного навіть у найскладніші часи.

До слова, закарпатець Василь Штефко без обох ніг зголосився добровольцем у військо. Аби взяли, 55-річний чоловік збрехав, що має лиш один протез, а друга нога – здорова. Про це повідомляє майор 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади Ярослав Галас у Facebook. За його словами, Василь Штефко втратив обидві ноги під час заробітків у Росії ще у 2004 році. Після 24 лютого 2022 року просто не зміг всидіти вдома і попросився добровольцем на фронт.