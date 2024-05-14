Рекрутер Сил ТрО Петро Авраміч: За пів року з усіх кандидатів ми залучили до війська лише 10%

«Телефонують люди за 60, і кажуть, що хочуть долучитися до оборони країни»

З 18 травня в Україні починає діяти новий «мобілізаційний» закон, покликаний сприяти поповненню особового складу Збройних сил.

Сьогодні є два шляхи стати до лав ЗСУ – мобілізація і служба за контрактом. Другий варіант є абсолютно добровільним і набагато привабливішим для кандидата, адже передбачає палітру вибору військової професії. Крім того, у підготовку контрактника держава вкладає більше коштів, для них передбачені пільги на купівлю житла чи автомобіля.

Контрактним напрямком займаються рекрутингові центри. До літа, кажуть військові, кількість таких центрів має зрости до 30.

«Ми очікуємо, що з активізацією мобілізації після початку дії змін до Закону «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію» значно зросте ефективність роботи рекрутингу», – каже начальник відділення супроводження військових лідерів управління персоналу штабу Командування Сил ТрО ЗСУ Петро Авраміч. У силах ТрО він займається питанням рекрутингу.

В інтерв’ю «Главкому» Петро Авраміч розповів, у чому переваги служби за контрактом перед мобілізацією, де найбільше хочуть служити ті, хто звертаються до рекрутингового центру, чому так складно досі відбувалася і за яких хлопців конкурують рекрутери бригад.

Керівник рекрутового центру ТРО Петро Авраміч наголошує, що поява центру допомагає військовому підібрати оптимальну спеціальність фото: glavcom.ua

В Україні вже працюють рекрутингові центри, які мають допомогти війську в поповненні особового складу. Але рекрутингова діяльність ніяк законодавчо не врегульована. Є випадки, коли людину, яка обрала вакансію і підрозділ через рекрутинговий центр, у підсумку перекидали до іншого підрозділу на іншу посаду. Чи бачите ви у цьому проблему і як її вирішуєте?

Регіональні центри комплектування (РТЦК) є єдиними воротами до Збройних сил України. До РТЦК надходять мобілізаційні розпорядження на відбір та завантаження новоприбулого поповнення до різних навчальних центрів ЗСУ.

У Силах територіальної оборони (ТРО) після початку повномасштабної агресії було сформовано два навчальних центри, які є нашим джерелом поповнення особового складу. Ми маємо всі необхідні складові й інфраструктуру, щоби прийняти запит на військову службу від кандидата, надати йому необхідні знання, вміння і навички та призначити на обрану ним посаду в обраний підрозділ за контрактом. Тобто головне наше завдання – щоб кандидат на військову службу пройшов саме до навчального центру Сил ТрО і щоб на цьому шляху його супроводжували наші рекрутери.

Чим рекрутинг відрізняється від мобілізації? У чому різниця в алгоритмах дій військовозобов’язаного?

Основна відмінність полягає у тому, що ми працюємо з людиною тоді, коли вона ще є цивільною, а не призваною за мобілізацією.

Сили ТрО сформовані і діють за територіальним принципом, у кожній області та районному центрі є сформовані окремі бригади і батальйони Сил ТрО. У кожній нашій бригаді і у кожному батальйоні визначені відповідальні особи за проведення рекрутингової роботи. У рекрутерів є перелік вакантних посад, інформацію про які вони розміщують на платформах дистанційного найму. Міністерство оборони України уклало меморандум з такими порталами дистанційного найму: LobbyX, Work.ua, Robota.ua і OLX Робота. Ці портали безплатно розміщують вакансії, які є в наших підрозділах. Тобто людина може знайти собі вакансію як за посадою, за територіальним принципом, так і самостійно залишити своє резюме, вказавши посаду, яку хотіла б обійняти.

30 квітня 2024 року у Солом’янському районі Києва було відкрито Рекрутинговий центр фото: glavcom.ua

Наприклад, кандидат надіслав заявку або резюме на вакансію. Відтак рекрутер підрозділу ТрО зв’язується з ним, проводить відеобесіду онлайн. Після такої відеоконференції, коли рекрутер оцінює кандидата, йому підбирають оптимальну посаду, організують наступну співбесіду, тепер уже безпосередньо з командиром взводу або роти, де військовослужбовець проходитиме службу. Якщо кандидат і цей етап успішно пройшов, йому виписують так зване відношення, або, якщо говорити по-цивільному, письмову згоду, рекомендаційний лист. У цьому листі визначено майбутню посаду рекрута і підрозділ, де він служитиме, а також вказано, що кандидат самостійно звернувся до системи рекрутингу.

Завдання наших рекрутерів – супроводити цього кандидата до найближчого регіонального (районного, міського) ТЦК та СП, аби людину оформили для проходження базової загальної підготовки в навчальних центрах Сил ТрО. Після відповідної підготовки людина потрапляє до обраного підрозділу, де в разі потреби проходитиме вузькоспеціалізоване навчання за обраним напрямком.

Підрозділи час від часу переформатовують, тож можуть бути ситуації, коли військовослужбовець отримує завдання не за фахом. З вашої практики, наскільки багато випадків, коли впродовж служби людина, яка потрапила до конкретного підрозділу на конкретну посаду, змінила спеціалізацію не з власної волі?

От, власне, для цього і є відповідальні особи у кожному підрозділі ТРО – щоби вони здійснювали супровід, принаймні, якщо ми говоримо про Сили територіальної оборони. Відомо, що у деяких підрозділах Збройних Сил України це питання не було досконало врегульованим і рекрутери не супроводжували своїх кандидатів до ТЦК. Відповідно, ТЦК, маючи свої завдання і свої пріоритети, могла людину з рекомендаційним листом включити зовсім до іншої команди, іншого роду і виду військ.

Отже, перевага сил ТрО – у тому, що ми сформовані за регіональним принципом і до рекрута прикріплений рекрутер. Наші фахівці завжди на зв’язку з регіональними ТЦК.

Яких вакантних посад найбільше у ТРО?

Палітра велика. Доукомплектування потребують посади як рядового, сержантського, так і офіцерського складу. Насамперед конче потребуємо військовослужбовців до підрозділів загальновійськового спрямування. Це стрільці, гранатометники, кулеметники. В артилерійських підрозділах це мінометники, другі номери в мінометних розрахунках. Потребуємо також фахівців зі зв’язку, фахівців у підрозділи сил підтримки, зокрема, на посади саперів, інженерів. Є потреба й у військовослужбовцях логістичного забезпечення – це посади продовольчого, речового, паливно-мастильного, квартирно-експлуатаційного та інших видів всебічного забезпечення, а також водії і діловоди.

Також у силах ТрО активно розвивається напрямок безпілотних систем. У кожній нашій бригаді сформовано роту ударних безпілотних авіаційних комплексів, яка теж потребує доукомплектування фахівцями.

В основному цим напрямком цікавиться молодь. Здебільшого молодь має гарні навички геймінгу. Також на цей напрямок ідуть фахівці з IT, люди, які мають технічні знання, відповідну освіту та які вміють швидко навчатися. Є можливість вибрати тип дрона, з яким надалі військовослужбовець працюватиме, наприклад, мультироторного типу, літакового типу. Ці типи не потребують оператора за стійким вестибулярним апаратом, для їх опанування більше потрібна обізнаність у технічних складових або здатність до швидкого навчання. Одними з найскладніших для опанування є FPV-дрони, і тут важливим для претендента є гарний вестибулярний апарат.

У рамках комплектування підрозділу безпілотних систем у силах ТрО розгорнуто проєкт «Крилатий ескадрон». Для відбору фахівців за цим напрямком ми створили гарячу лінію, а також сторінку на нашому сайті. Невдовзі створимо окремий сайт рекрутингового центру з цього напрямку.

Є рекрутингові центри конкретних бригад, до прикладу, у відомій Третій штурмовій. Чим рекрутингова робота таких бригад, як Третя штурмова, відрізняється від рекрутингу у ТрО?

Я знаю, що подібні механізми супроводження рекрутів «від» і «до» «ввімкнено» в окремих бригадах, таких як, наприклад, Третя окрема штурмова бригада, 93-а окрема механізована бригада «Холодний Яр», 13-та бригада оперативного призначення Нацгвардії «Хартія». Вони працюють у напрямку рекрутингу і супроводжують своїх кандидатів. Але далеко не всі підрозділи Сил оборони налагодили цю роботу. Можу говорити про Сили ТрО. У нас ця робота точно ефективна.

З огляду на те, що серед вакансій переважають бойові, які вимоги у ТрО щодо стану здоров’я пошуковувачів?

Оскільки зараз підрозділи ТрО виконують бойові завдання на передовій пліч-опліч з іншими механізованими підрозділами Сил оборони, ми не можемо сказати, що наш підхід щодо стану здоров’я солдата чимось вирізняється від інших.

Як ви знаєте, 27 квітня 2024 року Міністерство оборони України видало наказ №262, який вносить зміни до наказу №402 «Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України». Зміни пов'язані зі скасуванням такого визначення стану здоров'я військовозобов'язаних, як «обмежено придатний». Натомість розширено ступені придатності до військової служби, введено статуси «придатний до військової служби» та «придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони». Відповідно до цієї диференціації ми розглядаємо кандидатів.

«Контрактники є більш захищеними від подальшого переміщення між підрозділами»

Як відрізняється оплата праці мобілізованих і контрактників, які потрапляють до армії через рекрутингові центри?

Зараз законодавчо визначено два види військової служби: призов на військову службу під час мобілізації на особливий період та службу за контрактом.

Відмінність у тому, що мобілізація – це виконання громадянського обов’язку. Законом визначено, що особи призовного віку 25-60 років, які не мають протипоказань за станом здоров’я, під час оголошення мобілізації мають з’явитися до регіональних ТЦК та СП і долучитися до Сил оборони.

Військова служба за контрактом – це такий собі смартваріант прийому на військову службу. У цьому випадку держава на довший період розглядає громадянина як військовослужбовця. Відповідно, вкладає більше ресурсів у його навчання і забезпечення. Забезпечує його, наприклад, житлом у разі зміни гарнізону служби, або у разі відсутності у громадянина житла.

Держава надає можливість придбати житло за пільговим кредитуванням. Зараз також розглядається можливість кредитування на придбання автомобіля. Також для контрактників передбачається виплата першочергової грошової допомоги у сумі 200 тис. грн.

Що стосується зарплати, то вона є однаковою для посади незалежно від того, контрактник ви чи мобілізований

Першим контрактом визначено строк служби для рядового і сержантського складу три роки, для офіцерського складу – п’ять років. Водночас на час дії воєнного стану можна укласти контракт до оголошення рішення про демобілізацію. Кандидати, які обрали військову службу за контрактом, є більш захищеними від подальшого переміщення між родами, видами сил, між різними підрозділами.

Як бачите, і додаткові соціальні виплати для них передбачені. Що стосується зарплати, то вона є однаковою для посади незалежно від того, контрактник ви чи мобілізований.

Наскільки багато людей звертаються до рекрутерів ТрО? Яку кількість заявок задовольняєте?

Наразі не дуже багато звертаються. Як відомо, більшість добровольців долучилися до Сил оборони з самого початку повномасштабної війни. Зараз ми розгортаємо інформаційну діяльність з пошуку людей, які можуть долучитися до наших підрозділів.

За пів року роботи нашого рекрутингового центру ми опрацювали близько трьох тисяч заявок. Приблизний коефіцієнт корисної дії, тобто кількість залучення до війська – 10%. Заявка – це перше звернення людини, телефонний дзвінок до рекрутингового центру. Багато було дзвінків до нас із запитанням щодо можливостей переведення. Але ми не можемо вирішувати такі питання. Ми – не кадровий центр, ми – рекрутинговий центр, і наше завдання – прийом цивільних на службу до підрозділів ТрО.

Петро Авраміч зізнається, що поки що лише невелика кількість тих, хто звертається до рекрутингового центру, обирають шлях військового фото: glavcom.ua

Про які посади самі претенденти найбільше питають, коли до вас звертаються?

З початку цього року 2/3 з трьох тисяч звернень стосувалися можливості долучитися до підрозділів з управління БПЛА. Ми зараз міркуємо про розповсюдження нашої інформації, щоби більше людей про нас знали. Думаємо долучати рекламу в інтернеті, у соцмережах, хочемо ближче співпрацювати з благодійними організаціями, такими як «Центр готовності цивільних», наприклад.

Але ви кажете, що коефіцієнт корисної дії – 10%. На якому етапі і чому відсіюється решта тих, хто звертався до вашого центру?

Коли ми говоримо саме про відбір на посади операторів дронів, тут є специфіка. На нашому сайті є детальний алгоритм дій, шлях від заявки до призначення у бажаний підрозділ на бажану посаду. Наші осередки з відбору в підрозділи БпЛА є в обласних центрах, таких як Київ, Львів, Одеса. Перша комунікація відбувається з цивільною людиною телефоном або онлайн через сайт. Наступна – з представником рекрутингового центру. Далі вже – з командиром підрозділу, де хоче служити людина.

Якщо все підійшло, то спочатку базова загальновійськова підготовка тривалістю до чотирьох тижнів. Людина набуває знань з топографії, тактичної медицини, зв’язку, отримує індивідуальний бойовий навик, вчиться поводитися зі стрілецькою зброєю, набуває знань для виживання на полі бою, отримує психологічну підготовку. Наступний етап – фахова підготовка відповідно до обраного напрямку. І якщо ми говоримо про операторів БпЛА, то наші фахівці тренують майбутніх операторів дронів, навчають роботі зі спеціальними програмами та обладнанням.

По завершенню навчання рекрут отримує військово-облікову спеціальність, яку записують в його військовий квиток. У квитку фіксується, що ця людина надалі може бути задіяна тільки за цим напрямком. Оскільки ці спеціалісти дефіцитні, вони захищені від переміщення на інші спеціальності та інші напрямки застосування. Є наказ Головнокомандувача, який визначає, що недоцільно застосовувати фахівців, які мають військово-облікову спеціальність БпЛА, на інших фахових напрямках.

Оператори БПЛА – спеціалісти дефіцитні, вони захищені від переміщення на інші спеціальності та інші напрямки застосування

Ми перевіряємо мотивацію рекрутів. У більшості випадків зафіксовані нами звернення – це їхні телефонні дзвінки, де вони розпитують про алгоритм дій і умови, про що я щойно розповів. Саме факт звернення до ТЦК не напряму, а через наш рекрутинговий центр змушує людину міркувати, дає час визначилися, на якому напрямку вона буде найбільш ефективною.

Тобто відповідь на ваше питання така: більшість взяли паузу, вони у режимі очікування того, як розвиватиметься ситуація.

Телефонують до вас переважно люди якого віку?

Різного.

Є велика категорія людей, чий вік 24– 27 років. Тобто це люди, які згідно з «мобілізаційним» законом, стають військовозобов’язаними. Загалом же приблизно 25% звернень – люди до 35 років, 25% – до 40 років, 25% – до 50 років, 15% – до 60 років. І майже 10% – 60+. Так-так, інколи телефонують люди, яким уже понад 60 років, і кажуть, що хочуть долучитися до оборони країни.

І що ви їм відповідаєте?

Ми їм кажемо, що вони можуть долучитися до роботи волонтерських організацій, а також, у деяких випадках, до підрозділів добровільних формувань територіальних громад, у яких обмежень за віком немає.

«Інструменти ТЦК не давали можливості виконати повною мірою мобілізаційні завдання»

Наскільки нова редакція закону про мобілізацію посприяє поповненню лав ЗСУ?

Чинне законодавство щодо мобілізації є слабким. Це треба відверто визнати. Якою буде ситуація, коли почне діяти змінений закон, побачимо невдовзі в роботі. Ті інструменти, які були доступні фахівцям регіональних ТЦК, не давали можливості повною мірою виконати мобілізаційні завдання, які на них покладені. Відповідно, засобів долучення нових громадян до служби у ЗСУ обмаль. Розшукова діяльність, яку здійснюють працівники ТЦК, не є основною їхньою функцією і не може бути ефективно і якісно виконаною. Бо, згідно з чинним мобілізаційним законом, громадяни самостійно мусили прийти до «військкоматів».

На жаль, живемо у непростий час і маємо сусіда, який не дає нам спокою вже багато років. Тож ми не маємо інших варіантів, ніж обороняти нашу державу. Загальна кількість військовозобов’язаних, яка є в Україні, поки що дозволяє ефективно вибудовувати оборону. Проте, справді, потрібні додаткові мотиваційні чинники, які будуть людину спрямовувати, переконувати у необхідності долучитися до Сил оборони.

Вік військовозобов’язаних знижено з 27 до 25 років. Є думки, зокрема, навіть серед народних депутатів, що варто знизити «мобілізаційну планку» до 18 років. Як ви гадаєте, показник 25 років оптимальний?

Люди, які мають міцний характер, харизму, які є сильними лідерами, яскравими патріотами, – це чисельно не вельми велика категорія. Уся та рекламна складова, про що ми говорили вище, в тому числі розміщення білбордів із закликом долучатися до підрозділів – це конкуренція за невелику кількість людей. У будь-якому соціумі їх небагато. Ці люди люблять адреналін, екстрим, вони безстрашні в хорошому сенсі слова і, головне, вони – добровольці. На мою думку, це всього 3-5% із загального облікованого складу населення. І от саме за цих людей розгорнулася шалена конкуренція між підрозділами.

Усі інші громадяни переважно потребують додаткової мотивації, їм недостатньо білбордів. Під час воєнного стану цією мотивацією може бути військовий обов'язок. Необхідність виконання цього обов'язку і відсутність причин щодо надання відстрочки від військової служби активізує бажання людини піти на військову службу у визначений підрозділ, на визначену посаду за контрактом.

Ми очікуємо, що з активізацією мобілізації після початку дії змін до Закону «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію» відбудеться значне зростання ефективності роботи рекрутингу.

Цим же пакетом змін до законів вносяться зміни до Закону України «Про військовий обов’язок військову службу», в якому з 2025 року запроваджується інтенсивна військова підготовка. Цей новий вид військової підготовки будуть проводити для всіх осіб віком від 18 до 25 років, які підлягають військовому обліку. Така підготовка буде розгорнута у всіх закладах післяшкільної освіти і у Центрах підготовки населення до національного спротиву. Формувачем цих центрів передбачено саме Сили територіальної оборони.

Наразі велика кількість тих, хто звернувся до рекрутингового центру, – це люди, які розуміють, що вони не мають підстав для отримання відстрочки від військової служби. Але більшість з них ще не долучилися до Сил оборони, або їх ще не викликали до ТЦК. Ці люди продумують своє майбутнє, посаду, місце служби, ефективність у Силах оборони.

Михайло Глуховський, «Главком»