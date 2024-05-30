Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на катери «Тунець»: розвідка уточнила втрати РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Атака на катери «Тунець»: розвідка уточнила втрати РФ
Катер можуть використовувати як для роз’їзних робіт, так і патрульних поїздок або відпочинку на воді
фото з відкритих джерел

Ворог використовував катери для логістики та патрулювання акваторії біля тимчасово окупованого Криму

Українські сили розвідки уразили у тимчасово окупованому Криму чотири російські катери типу «Тунець», а не два, як було заявлено раніше. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Як розповіли в розвідці, два з чотирьох уражених катерів КС-701 «Тунець» було знищено.

«Тому загальні втрати держави-агресора Росії від атаки українськими ударними морськими дронами Magura V5 склали чотири швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 «Тунець», – уточнили у розвідці.

Там додали, що ворог використовував такі катери для логістики та патрулювання акваторії біля тимчасово окупованого Криму.

Раніше повідомлялося, що спецпідрозділ Головного управління розвідки «Group 13» за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 атакував корабельно-катерний склад Росії в тимчасово окупованому Криму.

Катер «Тунець» – дизельне судно, яке має алюмінієвий корпус. Його призначення різниться залежно від модифікації. Катер можуть використовувати як для роз’їзних робіт, так і патрульних поїздок або відпочинку на воді. Довжина «Тунця» сягає 8,8 м, ширина – 2,5 м, пасажиромісткість – до шести осіб. Такі катери здебільшого є у власності російських прикордонників та МНС.

Як повідомлялося, у ніч проти 30 травня у тимчасово окупованому Криму було чутно вибухи. Внаслідок операції Головного управління розвідки було уражено катер російських загарбників типу КС-701 «Тунець».

Читайте також: Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
Теги: Крим корабель

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки українського удару по центру зв'язку армії РФ під Алуштою
Ракетні удари по Криму 23 травня: стало відомо, куди поцілили Сили оборони (відео)
25 травня, 11:49
Нарощування військового і ядерного арсеналу Китаю свідчить про його наміри напасти на Тайвань
Global Press: Китай планує вторгнення на Тайвань на початку червня
23 травня, 16:24
Навчання екіпажів відбуваються за місцем розташування кораблів
Україна формує флот за межами Азово-Чорноморського регіону: ЗСУ розкрили деталі
22 травня, 21:35
Знищений російський морський тральщик «Ковровець»
Сили оборони знищили російський морський тральщик «Ковровець»
19 травня, 11:26
Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі
Перемога Усика та вибухи у Криму: головне за ніч
19 травня, 06:25
Нині триває 814-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 17 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
17 травня, 08:20
Під час нічної атаки з 14 на 15 травня на аеродромі «Бельбек» було знищено два літаки МіГ-31
У мережі з'явилися супутникові знімки аеродрому «Бельбек» після ракетного удару
17 травня, 01:59
Сили оборони України вночі 15 травня могли здійснити черговий удар по аеродрому російських окупаційних військ у Криму
Удар по аеродрому «Бельбек». Україна могла пошкодити винищувачі МіГ-31 – Defense Express
15 травня, 14:50
Головне управління розвідки уразило морським дроном російський швидкісний катер у районі бухти Вузька
Знищення швидкісного російського катера у Криму: з’явились супутникові знімки
6 травня, 16:18

Події в Україні

Керівника оборонного підприємства на Миколаївщині затримали через розтрату понад 2 млн грн
Керівника оборонного підприємства на Миколаївщині затримали через розтрату понад 2 млн грн
Атака на катери «Тунець»: розвідка уточнила втрати РФ
Атака на катери «Тунець»: розвідка уточнила втрати РФ
Ексначальнику Одеського ТЦК призначили 140 млн грн застави
Ексначальнику Одеського ТЦК призначили 140 млн грн застави
Харківщина: більшу частину Вовчанська контролюють українські Сили оборони
Харківщина: більшу частину Вовчанська контролюють українські Сили оборони
На війні загинула журналістка та парамедикиня Ірина Цибух
На війні загинула журналістка та парамедикиня Ірина Цибух
Голова Запорізької ОВА: Кількість обстрілів зросла, фіксуємо по 400 на день
Голова Запорізької ОВА: Кількість обстрілів зросла, фіксуємо по 400 на день

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Путін збирається до країни Азії, яка підтримує Україну
39K
Українські військові скаржаться на танки Abrams – CNN
28K
Голова Запорізької ОВА: Колаборанти з нашими паспортами їдуть у ЄС і отримують допомогу. Це несправедливо
27K
Проти український командирів свідчили російські окупанти? ДБР узяло дозвіл суду
19K
Скандал із катуваннями у колонії: Малюська розповів подробиці справи
11K
Сотні українських біженців із Норвегії можуть повернути додому: подробиці

Новини

Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
Вчора, 12:26
Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
Вчора, 11:00
Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
27 травня, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
27 травня, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua