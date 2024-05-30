Атака на катери «Тунець»: розвідка уточнила втрати РФ

Катер можуть використовувати як для роз’їзних робіт, так і патрульних поїздок або відпочинку на воді

Ворог використовував катери для логістики та патрулювання акваторії біля тимчасово окупованого Криму

Українські сили розвідки уразили у тимчасово окупованому Криму чотири російські катери типу «Тунець», а не два, як було заявлено раніше. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Як розповіли в розвідці, два з чотирьох уражених катерів КС-701 «Тунець» було знищено.

«Тому загальні втрати держави-агресора Росії від атаки українськими ударними морськими дронами Magura V5 склали чотири швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 «Тунець», – уточнили у розвідці.

Там додали, що ворог використовував такі катери для логістики та патрулювання акваторії біля тимчасово окупованого Криму.

Раніше повідомлялося, що спецпідрозділ Головного управління розвідки «Group 13» за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 атакував корабельно-катерний склад Росії в тимчасово окупованому Криму.

Катер «Тунець» – дизельне судно, яке має алюмінієвий корпус. Його призначення різниться залежно від модифікації. Катер можуть використовувати як для роз’їзних робіт, так і патрульних поїздок або відпочинку на воді. Довжина «Тунця» сягає 8,8 м, ширина – 2,5 м, пасажиромісткість – до шести осіб. Такі катери здебільшого є у власності російських прикордонників та МНС.

Як повідомлялося, у ніч проти 30 травня у тимчасово окупованому Криму було чутно вибухи. Внаслідок операції Головного управління розвідки було уражено катер російських загарбників типу КС-701 «Тунець».