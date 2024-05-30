Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ вдарили по Керченській поромній переправі – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
ЗСУ вдарили по Керченській поромній переправі – Генштаб
Завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано
фото: Генштаб

Росіяни активно використовували переправу для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму.

У ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі. Про це повідомляє  Генеральний штаб ЗСУ.

У відомстві підкреслили, що росіяни активно використовували переправу для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму.

Також у Генштабі розповіли, що об'єкт прикривали «сучасні» російські засоби ППО – «Панцир», «Тор», «Тріумф». Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали «новітній» протиповітряний щит загарбників.

ЗСУ вдарили по Керченській поромній переправі – Генштаб фото 1

«В результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи. Завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано», – підсумували у Генштабі. 

Нагадаємо, українські сили розвідки уразили у тимчасово окупованому Криму чотири російські катери типу «Тунець», а не два, як було заявлено раніше. Ворог використовував такі катери для логістики та патрулювання акваторії біля тимчасово окупованого Криму.

Як повідомлялося, у ніч проти 30 травня у тимчасово окупованому Криму було чутно вибухи. Внаслідок операції Головного управління розвідки було уражено катер російських загарбників типу КС-701 «Тунець».

Читайте також: Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
Теги: Крим Керченська переправа Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стали відомі нові подробиці падіння гвинтокрила Раїсі
Чи мала місце диверсія із гвинтокрилом Раїсі? Генштаб Ірану поставив крапку
Сьогодні, 09:41
«Тунець» є дизельним катером з алюмінієвим корпусом, що призначений для роз'їзних або патрульних поїздок
Розвідка пошкодила у Криму катер окупантів «Тунець» – ЗМІ
Сьогодні, 09:09
Кабінет міністрів підтримав рішення, яке дозволяє Генштабу завершити опрацювання списків на бронювання
Генштаб перевірятиме списки на бронювання подані до 10 травня
24 травня, 17:37
Нині триває 820-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 23 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
23 травня, 07:59
Під Джанкоєм та у Севастополі чули потужні вибухи, оголошена повітряна тривога
У Криму оголошено тривогу. Окупанти повідомляють про вибухи у Севастополі (оновлено)
15 травня, 23:23
ЗСУ проводять прочісування забудови у Вовчанську – Генштаб
ЗСУ проводять прочісування забудови у Вовчанську – Генштаб
14 травня, 00:50
Генштаб: По усій лінії фронту ворог продовжує завдавати ракетні та авіаційні удари
Карта бойових дій в Україні станом на 13 травня 2024 року
13 травня, 16:49
Головне управління розвідки уразило морським дроном російський швидкісний катер у районі бухти Вузька
Знищення швидкісного російського катера у Криму: з’явились супутникові знімки
6 травня, 16:18
Атака морським дроном Магура V5 сталася в районі бухти Вузька
Розвідка дроном вразила швидкісний катер окупантів у Криму
6 травня, 10:21

Події в Україні

ЗСУ вдарили по Керченській поромній переправі, призупинення обміну полоненими. Головне за 30 травня
ЗСУ вдарили по Керченській поромній переправі, призупинення обміну полоненими. Головне за 30 травня
ЗСУ вдарили по Керченській поромній переправі – Генштаб
ЗСУ вдарили по Керченській поромній переправі – Генштаб
Керівника оборонного підприємства на Миколаївщині затримали через розтрату понад 2 млн грн
Керівника оборонного підприємства на Миколаївщині затримали через розтрату понад 2 млн грн
Атака на катери «Тунець»: розвідка уточнила втрати РФ
Атака на катери «Тунець»: розвідка уточнила втрати РФ
Ексначальнику Одеського ТЦК призначили 140 млн грн застави
Ексначальнику Одеського ТЦК призначили 140 млн грн застави
Харківщина: більшу частину Вовчанська контролюють українські Сили оборони
Харківщина: більшу частину Вовчанська контролюють українські Сили оборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Путін збирається до країни Азії, яка підтримує Україну
36K
Проти український командирів свідчили російські окупанти? ДБР узяло дозвіл суду
29K
Голова Запорізької ОВА: Колаборанти з нашими паспортами їдуть у ЄС і отримують допомогу. Це несправедливо
20K
Скандал із катуваннями у колонії: Малюська розповів подробиці справи
14K
Сотні українських біженців із Норвегії можуть повернути додому: подробиці
9534
Померла російська акторка, яка була фанаткою Путіна і висміювала українців

Новини

Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
Вчора, 12:26
Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
Вчора, 11:00
Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
27 травня, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
27 травня, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua