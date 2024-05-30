ЗСУ вдарили по Керченській поромній переправі – Генштаб

Росіяни активно використовували переправу для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму.

У ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У відомстві підкреслили, що росіяни активно використовували переправу для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму.

Також у Генштабі розповіли, що об'єкт прикривали «сучасні» російські засоби ППО – «Панцир», «Тор», «Тріумф». Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали «новітній» протиповітряний щит загарбників.

«В результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи. Завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано», – підсумували у Генштабі.

Нагадаємо, українські сили розвідки уразили у тимчасово окупованому Криму чотири російські катери типу «Тунець», а не два, як було заявлено раніше. Ворог використовував такі катери для логістики та патрулювання акваторії біля тимчасово окупованого Криму.

Як повідомлялося, у ніч проти 30 травня у тимчасово окупованому Криму було чутно вибухи. Внаслідок операції Головного управління розвідки було уражено катер російських загарбників типу КС-701 «Тунець».