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Генерал Годжес розповів, чого допоможе ЗСУ здійснити прорив на фронті взимку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генерал Годжес розповів, чого допоможе ЗСУ здійснити прорив на фронті взимку
На думку генерала, прорвати лінію оборони України у росіян не вийде
фото з відкритих джерел

На думку Годжеса, українське командування потребуватиме далекобійних ракет Atacms і Taurus, щоб дістати до логістичних шляхів ЗС РФ на окупованих територій

Україна матиме шанс завдати шкоди ЗС РФ, якщо отримає далекобійні засоби ураження.У січні та лютому 2024 році ЗСУ у протистоянні з ЗС РФ зосередять свою увагу на двох напрямках – на логістиці ворога та на ударах по базах в окупованому Криму. Про повідомив екскомандувач армією США у Європі генерал Бен Годжес у ефірі всеукраїнського телемарафону.

На думку Годжеса, українське командування потребуватиме далекобійних ракет Atacms і Taurus, щоб дістати до логістичних шляхів ЗС РФ на окупованих територій. Генерал впевнений, що «є усі шанси» отримати далекобійне озброєння та відтіснити ворога, наприклад, з Криму. Крім того, саме такі засоби даватимуть можливість знівелювати перевагу у чисельності російської армії.

Ще один напрямок докладання зусиль Генштабу ЗСУ – протидія повітряним загрозам:

  • знешкодження російських БПЛА;
  • протидія російським системам радіолокаційної боротьби (РЕБ), які заважають ударам українських дронів та ракет.

Генерал зауважив, що РФ дійсно має сильну систему РЕБ, яка, з його слів, навіть переважає спроможності США.

Також Годжес розповів, чим займатимуться ЗС РФ найближчі кілька місяців 2024 року. На його думку, прорвати лінію оборони України у росіян не вийде, тому що потрібен час «для відновлення бойового потенціалу». Тим часом зусилля пропагандистів спрямують на те, щоб переконати: «ресурси РФ нескінченні».

Раніше генерал Ходжес повідомив, що допоможе ЗСУ знищити Кримський міст. Також американський генерал назвав винних у провалі контрнаступу ЗСУ

Триває 681-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень.

Уночі 5 січня російські окупанти вчергове атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Триває бойова робота сил та засобів протиповітряної оборони України, результати будуть повідомлені пізніше.

За добу загалом ворог завдав сім ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: окупанти Кримський міст війна

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