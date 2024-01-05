Генерал Годжес розповів, чого допоможе ЗСУ здійснити прорив на фронті взимку

На думку генерала, прорвати лінію оборони України у росіян не вийде

На думку Годжеса, українське командування потребуватиме далекобійних ракет Atacms і Taurus, щоб дістати до логістичних шляхів ЗС РФ на окупованих територій

Україна матиме шанс завдати шкоди ЗС РФ, якщо отримає далекобійні засоби ураження.У січні та лютому 2024 році ЗСУ у протистоянні з ЗС РФ зосередять свою увагу на двох напрямках – на логістиці ворога та на ударах по базах в окупованому Криму. Про повідомив екскомандувач армією США у Європі генерал Бен Годжес у ефірі всеукраїнського телемарафону.

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На думку Годжеса, українське командування потребуватиме далекобійних ракет Atacms і Taurus, щоб дістати до логістичних шляхів ЗС РФ на окупованих територій. Генерал впевнений, що «є усі шанси» отримати далекобійне озброєння та відтіснити ворога, наприклад, з Криму. Крім того, саме такі засоби даватимуть можливість знівелювати перевагу у чисельності російської армії.

Ще один напрямок докладання зусиль Генштабу ЗСУ – протидія повітряним загрозам:

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знешкодження російських БПЛА;

протидія російським системам радіолокаційної боротьби (РЕБ), які заважають ударам українських дронів та ракет.

Генерал зауважив, що РФ дійсно має сильну систему РЕБ, яка, з його слів, навіть переважає спроможності США.

Також Годжес розповів, чим займатимуться ЗС РФ найближчі кілька місяців 2024 року. На його думку, прорвати лінію оборони України у росіян не вийде, тому що потрібен час «для відновлення бойового потенціалу». Тим часом зусилля пропагандистів спрямують на те, щоб переконати: «ресурси РФ нескінченні».

Раніше генерал Ходжес повідомив, що допоможе ЗСУ знищити Кримський міст. Також американський генерал назвав винних у провалі контрнаступу ЗСУ

Триває 681-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень.

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Уночі 5 січня російські окупанти вчергове атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Триває бойова робота сил та засобів протиповітряної оборони України, результати будуть повідомлені пізніше.

За добу загалом ворог завдав сім ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.