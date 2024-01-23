Перші хвилини рятувальної операції після обстрілу Харкова (відео)

Триває операція з порятунку людей, які постраждали від ранкової російської атаки

Поліція показала відео перших хвилин після сьогоднішнього ранкового ракетного удару по Харкову.

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«Харків. Перші хвилини після сьогоднішнього ранкового обстрілу. Наші поліцейські прибули на місце й одразу разом з іншими службами рятували людей», – написали в Національній поліції України.

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Станом на 15:50 російська атака на Харків забрала шість життів, у тому числі 21-річну жінку.

Раніше міністр Клименко повідомив про наслідки ракетного удару РФ по Україні. Рятувальники обстежують пошкоджені будівлі, розбирають завали. На місцях працюють психологи. Слідчі поліції ретельно фіксують ці злочини.

Стало відомо, що сапери ДСНС ліквідували бойову частину ракети в Києві, яка не розірвалася.

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