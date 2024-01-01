Ворог атакував припортову інфраструктуру Одеси, є влучання
На одному з об'єктів припортової інфраструктури Одеси виникла пожежа
У ніч на 1 січня російські окупанти атакували дронами «Шахед» припортову інфраструктуру Одеси. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
«Портова інфраструктура знову опинилась під загрозою. Тому що ворог зосередив свої зусилля, заводячи дрони з моря на припортову інфраструктуру. На жаль, сталось влучання в один з таких об'єктів. Там спалахнула пожежа, але її вдалось швидко приборкати й люди не постраждали», – розповіла Гуменюк.
За її словами, Росія спрямувала у зоні відповідальності Сил оборони півдня орієнтовно 50 дронів. Майже 11 годин працювали системи ППО. Орієнтовно 30 дронів збили в Одеській області.
Нагадаємо, у ніч на 1 січня російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками. У місті є влучання уламків збитих дронів. У житлових будинках різних районів міста виникли пожежі.
Унаслідок атаки ударних безпілотників на Одесу постраждали дев'ять осіб, одна людина загинула.
У результаті удару постраждав приватний сектор, з’явилося відео з місця руйнувань.
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