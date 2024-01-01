Атака на Одесу в новорічну ніч: з’явилося відео з місця руйнувань
Обсяги руйнувань в Одесі встановлюються
Унаслідок російської атаки на Одесу в новорічну ніч постраждав приватний сектор. Є прямі та осколкові влучання у житлові будинки. Деякі будинки зруйновані вщент.
На місці працюють співробітники КУ «Муніципальна варта», працівники районної адміністрації. Обсяги руйнувань уточнюються.
Нагадаємо, у ніч на 1 січня російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками. Через влучання загорілися житлові будинки, одна людина загинула.
У місті є влучання уламків збитих дронів. У житлових будинках різних районів міста виниклі пожежі.
За словами мера Одеси Геннадія Труханова, який перебуває в одному з постраждалих будинків, терор в новорічну ніч – це цілковито «по-російськи».
Унаслідок атаки ударних безпілотників на Одесу постраждали дев'ять осіб, одна людина загинула.
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