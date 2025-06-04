Париж: активісти влаштували протест із фігурою Макрона під посольством РФ (відео)

Greenpeace заявила, що фігуру тільки позичили і планується її повернення, хоча точна дата не вказується

Активісти Greenpeace здійснили акцію в Парижі, викравши воскову фігуру президента Франції Еммануеля Макрона з музею Гревен. Вони встановили її перед посольством Росії. Як інформує «Главком», відповідне відео поширилось мережею.

Таким чином вони протестували проти продовження економічних зв'язків Франції з Росією.

Троє активістів переодягнулись у співробітників музею, винесли фігуру через службовий вихід, сховавши її під ковдрою. Перед посольством фігуру оточили плакатами із закликами припинити імпорт російського газу, добрив та урану.

На одному з плакатів містився напис «Росатом вбиває».

Des militants de Greenpeace ont volé la statue de cire d’Emmanuel Macron au Musée Grévin et sont repartis en camion avec.



Ce pays est vraiment un divertissement au quotidien.. 🙄



Si seulement, ils avaient pu voler l’original plutôt. 😅😅 pic.twitter.com/23FL6G59sX — Bleu Blanc Rouge ! 🇫🇷 (@LBleuBlancRouge) — Bleu Blanc Rouge ! 🇫🇷 (@LBleuBlancRouge) June 2, 2025

Як пише Сadenaser, директор Greenpeace Франції Жан-Франсуа Жульяр пояснив, що акція мала на меті викрити «подвійну гру» французької влади: з одного боку – підтримка України, з іншого – продовження торгівлі з Росією, що фінансує її військові дії.

Він зазначив, що у 2024 році Франція стала найбільшим імпортером російського зрідженого газу в Європі.

Greenpeace заявила, що фігуру тільки позичили і планується її повернення, хоча точна дата не вказується. Музей Гревен та офіс президента Макрона наразі не прокоментували інцидент.

Нагадаємо, під час візиту до В’єтнаму між президентом Франції Еммануелем Макроном та його дружиною Бріжит стався несподіваний і публічний інцидент. У момент виходу з літака журналісти помітили, як рука Бріджит вдарила по обличчю французького президента.

Тоді Макрон прокоментував інцидент з нібито ляпасом, отриманим від дружини Бріджит на борту літака.

Макрон назвав жест своєї дружини, який зафіксували камери репортерів, жартом.

«Ми сваримося і, скоріше, жартуємо з моєю дружиною», – сказав Макрон, додавши, що інцидент «роздувають до чогось на кшталт геопланетарної катастрофи».

До слова, в одному з французьких спортзалів розмістили рекламний банер з іронічною відсилкою до інциденту, де президент Франції Еммануель Макрон нібито отримав ляпаса від першої леді Бріжит Макрон.

На рекламному знімку Макрон приклав долоню до обличчя, а над бровою зображено синець.

Також банер містить підпис: «Вашa дружина вас б'є? Запишіться на курси самооборони!».