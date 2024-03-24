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Окупанти вночі атакували припортову інфраструктуру

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти вночі атакували припортову інфраструктуру
ілюстрація: Армія Inform

Сили оборони півдня збили 22 безпілотники над чотирма областями

У ніч на 24 березня російські окупанти атакували Одеську область. Тут пошкоджена припортова інфраструктура. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Військові розповіли, що бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала майже всю ніч.

Двома хвилями ворог спрямував ударні дрони, намагаючись атакувати широкою смугою від півдня Одещини до Дніпропетровщини.

У зоні відповідальності Сил оборони півдня вдалося результативно відпрацювати по 22 безпілотниках: 15 із них збито на Дніпропетровщині, по три – на Одещині та Миколаївщині, один – на Херсонщині.

Загалом, за даними командувача Повітряних сил Миколи Олещуку, окупанти атакували Україну 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС з російського Енгельса та 28 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили 43 повітряні цілі: 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 25 ударних БпЛА Shahed-136/131 у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.

Нагадаємо, що в ніч на 24 березня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Окупанти атакували Львівщину ракетами і дронами. Унаслідок атаки спалахнула пожежа на об’єкті критичної інфраструктури.

Крім того, під час масштабної повітряної тривоги в Києві пролунали потужні вибухи. Унаслідок ракетного удару по столиці зафіксовано падіння уламків у двох районах міста.

Також уночі російські війська атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. Через падіння уламків ворожих цілей у Кривому Розі без тепла лишилися тисячі житлових будинків, а також низка лікарень та навчальних закладів. 

Як відомо, російська ракета залетіла на територію Польщі під час нічної атаки на Україну.

Теги: Одещина інфраструктура обстріл

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