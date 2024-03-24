Окупанти вночі атакували припортову інфраструктуру

Сили оборони півдня збили 22 безпілотники над чотирма областями

У ніч на 24 березня російські окупанти атакували Одеську область. Тут пошкоджена припортова інфраструктура. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

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Військові розповіли, що бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала майже всю ніч.

Двома хвилями ворог спрямував ударні дрони, намагаючись атакувати широкою смугою від півдня Одещини до Дніпропетровщини.

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У зоні відповідальності Сил оборони півдня вдалося результативно відпрацювати по 22 безпілотниках: 15 із них збито на Дніпропетровщині, по три – на Одещині та Миколаївщині, один – на Херсонщині.

Загалом, за даними командувача Повітряних сил Миколи Олещуку, окупанти атакували Україну 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС з російського Енгельса та 28 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили 43 повітряні цілі: 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 25 ударних БпЛА Shahed-136/131 у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.

Нагадаємо, що в ніч на 24 березня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Окупанти атакували Львівщину ракетами і дронами. Унаслідок атаки спалахнула пожежа на об’єкті критичної інфраструктури.

Крім того, під час масштабної повітряної тривоги в Києві пролунали потужні вибухи. Унаслідок ракетного удару по столиці зафіксовано падіння уламків у двох районах міста.

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Також уночі російські війська атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. Через падіння уламків ворожих цілей у Кривому Розі без тепла лишилися тисячі житлових будинків, а також низка лікарень та навчальних закладів.

Як відомо, російська ракета залетіла на територію Польщі під час нічної атаки на Україну.