Атака на Київ: уламки ракет упали у двох районах

Уламки ракет впали у Деснянському та Шевченківському районах столиці

Попередньо, внаслідок ранкової атаки на столицю ніхто не постраждав

Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Києву. Уламків ворожих цілей впали у двох районах столиці. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА) у Telegram.

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Так, уламки ракет впали у:

Деснянському районі – на територію лісових насаджень.

Шевченківському районі – на територію паркової зони та на територію житлової забудови. Зафіксовано пошкодження фасаду багатоповерхового житлового будинку. Без загорання.

Інформація щодо постраждалих відсутня.

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На місцях подій працюють оперативні служби. Дані щодо наслідків ворожої атаки уточнюються.

За даними КМВА, силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно десяток ворожих ракет.

Нагадаємо, що в ніч на 24 березня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про пуски крилатих ракет із літаків Ту-95МС. Під час тривоги, приблизно о 5:05, у Києві пролунали потужні вибухи.

До слова, триває 760-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень.