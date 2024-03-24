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Атака на Київ: уламки ракет упали у двох районах

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Атака на Київ: уламки ракет упали у двох районах
Уламки ракет впали у Деснянському та Шевченківському районах столиці
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Попередньо, внаслідок ранкової атаки на столицю ніхто не постраждав

Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Києву. Уламків ворожих цілей впали у двох районах столиці. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА) у Telegram.

Так, уламки ракет впали у:

  • Деснянському районі – на територію лісових насаджень.
  • Шевченківському районі – на територію паркової зони та на територію житлової забудови. Зафіксовано пошкодження фасаду багатоповерхового житлового будинку. Без загорання.

Інформація щодо постраждалих відсутня.

На місцях подій працюють оперативні служби. Дані щодо наслідків ворожої атаки уточнюються.

За даними КМВА, силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно десяток ворожих ракет.

Нагадаємо, що в ніч на 24 березня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про пуски крилатих ракет із літаків Ту-95МС. Під час тривоги, приблизно о 5:05, у Києві пролунали потужні вибухи. 

До слова, триває 760-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень.

Теги: Київ російська ракета обстріл

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