Окупанти вдруге за добу вдарили по Львівщині ракетами: є влучання

РФ влучила в той самий обʼєкт критичної інфраструктури, який потрапив під удар сьогодні вночі

Під час останньої повітряної тривоги ворог вдарив по Львівській області ракетами «Кинджал». Попередньо, є два влучання. Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.

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«Попередньо, є два влучання у той самий обʼєкт критичної інфраструктури, у який окупанти цілилися вночі», – повідомив глава регіону.

Він додав, що вогнеборців, які гасили пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, вчасно попередили про атаку. Вони встигли переміститися у безпечне місце, тож минулося без постраждалих.

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Нагадаємо, що приблизно о 9:30 в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога через загрозу застосування балістики.

У ніч на 24 березня в Україні також було оголошено масштабну повітряну тривогу. Тоді окупанти атакували Львівщину ракетами і дронами. Спалахнула пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. Також окупанти пошкодили припортову інфраструктуру на Одещині.

Крім того, під ракетний удар потрапила столиця, тут зафіксовано падіння уламків у двох районах міста. А в результаті ракетної атаки на Київщину сотні домівок лишилися без світла.

Також уночі російські війська атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. Через падіння уламків ворожих цілей у Кривому Розі без тепла лишилися тисячі житлових будинків, а також низка лікарень та навчальних закладів.

Як відомо, російська ракета залетіла на територію Польщі під час нічної атаки на Україну.