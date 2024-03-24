Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдруге за добу вдарили по Львівщині ракетами: є влучання

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти вдруге за добу вдарили по Львівщині ракетами: є влучання
РФ вгатила по Львівщині «Кинджалами»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

РФ влучила в той самий обʼєкт критичної інфраструктури, який потрапив під удар сьогодні вночі

Під час останньої повітряної тривоги ворог вдарив по Львівській області ракетами «Кинджал». Попередньо, є два влучання. Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.

«Попередньо, є два влучання у той самий обʼєкт критичної інфраструктури, у який окупанти цілилися вночі», – повідомив глава регіону.

Він додав, що вогнеборців, які гасили пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, вчасно попередили про атаку. Вони встигли переміститися у безпечне місце, тож минулося без постраждалих.

Нагадаємо, що приблизно о 9:30 в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога через загрозу застосування балістики.

У ніч на 24 березня в Україні також було оголошено масштабну повітряну тривогу. Тоді окупанти атакували Львівщину ракетами і дронами. Спалахнула пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. Також окупанти пошкодили припортову інфраструктуру на Одещині.

Крім того, під ракетний удар потрапила столиця, тут зафіксовано падіння уламків у двох районах міста. А в результаті ракетної атаки на Київщину сотні домівок лишилися без світла.

Також уночі російські війська атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. Через падіння уламків ворожих цілей у Кривому Розі без тепла лишилися тисячі житлових будинків, а також низка лікарень та навчальних закладів. 

Як відомо, російська ракета залетіла на територію Польщі під час нічної атаки на Україну.

Теги: Львівщина вибух обстріл інфраструктура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти вночі атакували припортову інфраструктуру
Окупанти вночі атакували припортову інфраструктуру
Сьогодні, 09:59
Місцеві жителі чули вибухи
У Самарській області РФ спалахнув нафтопереробний завод (фото, відео)
Вчора, 05:01
Відбулося влучання ракетою РФ по дамбі ДніпроГЕС
Удар по Запоріжжю: чи вистояла Дніпровська ГЕС (фото)
22 березня, 07:15

Події в Україні

Гучна ніч у Криму: ЗСУ підбили великі десантні кораблі росіян
Гучна ніч у Криму: ЗСУ підбили великі десантні кораблі росіян
Окупанти вдруге за добу вдарили по Львівщині ракетами: є влучання
Окупанти вдруге за добу вдарили по Львівщині ракетами: є влучання
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
Окупанти вночі атакували припортову інфраструктуру
Окупанти вночі атакували припортову інфраструктуру
ЗСУ розкрили наслідки нічного удару по Севастополю
ЗСУ розкрили наслідки нічного удару по Севастополю
Атака дронів на Кривий Ріг: тисячі будинків лишилися без тепла
Атака дронів на Кривий Ріг: тисячі будинків лишилися без тепла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Як знизити холестерин в крові: корисні продукти які в цьому допоможуть
24K
Путін через 20 годин після теракту під Москвою звернувся до росіян
17K
Скільки працівників ТЦК беруть участь у бойових діях? Дані Міноборони
14K
Одна категорія пенсіонерів отримає понад 500 гривень надбавки в квітні: що для цього потрібно
12K
Ситуація на Дніпровській ГЕС: міністр енергетики зробив тривожну заяву
12K
Довірена особа Путіна заявила, що теракт у «Крокусі» є «помстою за підтримку Донбасу»

Новини

Ракетна атака на Україну, вибухи в Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 06:05
Дощ у низці областей: прогноз погоди на 24 березня
Сьогодні, 04:49
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:20
В Українському інституті майбутнього назвали проблему, яка заважає будівництву нових електростанцій
Вчора, 15:08
Західні експерти розповіли, як світ має реагувати на російську агресію
Вчора, 14:47

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua