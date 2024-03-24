Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ракетна атака на Київщину: сотні домівок лишилися без світла

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ракетна атака на Київщину: сотні домівок лишилися без світла
На Київщині внаслідок ракетної атаки пошкоджена лінія електропередач
фото: nationalinterest.org (ілюстративне)

Уламки ракет упали у трьох районах Київської області

Сьогодні вранці ворог атакував Київщину ракетами. Уламків збитих цілей упали у трьох районах області. Унаслідок цього пошкоджено лінію електропередач, понад 400 домівок лишилися без електроенергії. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко в Telegram.

Очільник регіону зазначив, що повітряна тривога на Київщині тривала понад дві години. В області працювали сили ППО, є збиті цілі. Постраждалих та влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає.

Уламки збитих цілей упали у трьох районах області.

«В одному з населених пунктів уламки впали на територію автомийки. Пошкоджена лінія електропередач, що проходить поруч з мийкою. Внаслідок цього понад 400 домоволодінь залишилися без електроенергії. Енергетики вже працюють над відновленням постачання світла», – заявив Кравченко.

Ще в одному населеному пункті уламками пошкоджений дитячий майданчик на території приватного будинку.В іншому місці – уламки впали на відкритій місцевості поза межами населених пунктів.

Оперативні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки.

Нагадаємо, що в ніч на 24 березня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Окупанти атакували Львівщину ракетами і дронами. Унаслідок атаки спалахнула пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. Також окупанти пошкодили припортову інфраструктуру на Одещині.

Крім того, під час масштабної повітряної тривоги в Києві пролунали потужні вибухи. Унаслідок ракетного удару по столиці зафіксовано падіння уламків у двох районах міста.

Також уночі російські війська атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. Через падіння уламків ворожих цілей у Кривому Розі без тепла лишилися тисячі житлових будинків, а також низка лікарень та навчальних закладів. 

Як відомо, російська ракета залетіла на територію Польщі під час нічної атаки на Україну.

Теги: електроенергія Київ Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міська влада ініціюватиме розірвання договору оренди з підприємством, яке пов'язують з Медведчуком
Суд Києва постановив стягнути 67 млн грн з компанії, яка пов'язана з Медведчуком
22 березня, 19:00
Столична влада оприлюднила нові фото наслідків ворожого обстрілу
Унаслідок ракетної атаки у столиці пошкоджено шість закладів освіти – КМДА
21 березня, 09:55
У кількох районах Києва зафіксовано пожежі та падіння уламків ракет
Наслідки масованого удару «Кинджалами»: у Києві вибухи, руйнування та поранені
21 березня, 05:58

Новини

Ракетна атака на Київщину: сотні домівок лишилися без світла
Ракетна атака на Київщину: сотні домівок лишилися без світла
Атака на Київ: уламки ракет упали у двох районах
Атака на Київ: уламки ракет упали у двох районах
Вибухи в Києві: в одному із районів зафіксовано падіння уламків
Вибухи в Києві: в одному із районів зафіксовано падіння уламків
У Києві пролунали потужні вибухи, в місті працює ППО
У Києві пролунали потужні вибухи, в місті працює ППО
У Києві невідомий відкрив стрілянину з балкона на Позняках
У Києві невідомий відкрив стрілянину з балкона на Позняках
Суд Києва постановив стягнути 67 млн грн з компанії, яка пов'язана з Медведчуком
Суд Києва постановив стягнути 67 млн грн з компанії, яка пов'язана з Медведчуком

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Як знизити холестерин в крові: корисні продукти які в цьому допоможуть
24K
Путін через 20 годин після теракту під Москвою звернувся до росіян
17K
Скільки працівників ТЦК беруть участь у бойових діях? Дані Міноборони
14K
Одна категорія пенсіонерів отримає понад 500 гривень надбавки в квітні: що для цього потрібно
12K
Ситуація на Дніпровській ГЕС: міністр енергетики зробив тривожну заяву
12K
Довірена особа Путіна заявила, що теракт у «Крокусі» є «помстою за підтримку Донбасу»

Новини

Ракетна атака на Україну, вибухи в Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 06:05
Дощ у низці областей: прогноз погоди на 24 березня
Сьогодні, 04:49
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:20
В Українському інституті майбутнього назвали проблему, яка заважає будівництву нових електростанцій
Вчора, 15:08
Західні експерти розповіли, як світ має реагувати на російську агресію
Вчора, 14:47

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua