Ракетна атака на Київщину: сотні домівок лишилися без світла

Уламки ракет упали у трьох районах Київської області

Сьогодні вранці ворог атакував Київщину ракетами. Уламків збитих цілей упали у трьох районах області. Унаслідок цього пошкоджено лінію електропередач, понад 400 домівок лишилися без електроенергії. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко в Telegram.

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Очільник регіону зазначив, що повітряна тривога на Київщині тривала понад дві години. В області працювали сили ППО, є збиті цілі. Постраждалих та влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає.

Уламки збитих цілей упали у трьох районах області.

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«В одному з населених пунктів уламки впали на територію автомийки. Пошкоджена лінія електропередач, що проходить поруч з мийкою. Внаслідок цього понад 400 домоволодінь залишилися без електроенергії. Енергетики вже працюють над відновленням постачання світла», – заявив Кравченко.

Ще в одному населеному пункті уламками пошкоджений дитячий майданчик на території приватного будинку.В іншому місці – уламки впали на відкритій місцевості поза межами населених пунктів.

Оперативні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки.

Нагадаємо, що в ніч на 24 березня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Окупанти атакували Львівщину ракетами і дронами. Унаслідок атаки спалахнула пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. Також окупанти пошкодили припортову інфраструктуру на Одещині.

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Крім того, під час масштабної повітряної тривоги в Києві пролунали потужні вибухи. Унаслідок ракетного удару по столиці зафіксовано падіння уламків у двох районах міста.

Також уночі російські війська атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. Через падіння уламків ворожих цілей у Кривому Розі без тепла лишилися тисячі житлових будинків, а також низка лікарень та навчальних закладів.

Як відомо, російська ракета залетіла на територію Польщі під час нічної атаки на Україну.