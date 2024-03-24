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Атака дронів на Кривий Ріг: тисячі будинків лишилися без тепла

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Атака дронів на Кривий Ріг: тисячі будинків лишилися без тепла
Уночі окупанти запустили по Дніпропетровщині дрони
фото з відкритих джерел

Через падіння уламків БпЛА на Дніпропетровщині пошкоджені тепломережі та лінія електропередач

У ніч на 24 березня російські війська атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. Через падіння уламків ворожих цілей у Кривому Розі без тепла лишилися тисячі житлових будинків, а також низка лікарень та навчальних закладів. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

«Через падіння уламків у Кривому Розі пошкоджені тепломережі і лінія електропередач. Через перепад напруги у місті відключені декілька котелень. Без тепла залишились шість лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів. А ще три тисячі будинків, де загалом мешкають 76 тисяч людей. В одному з медзакладів були перебої з електропостачанням. Його відновили», – зазначив глава регіону.

На місцях працюють аварійно-відновлювальні бригади.

За словами Лисака, ворог цілив по критичній інфраструктурі і на Нікопольщині. Тут уламки збитого безпілотника пошкодили енергообʼєкт. Без світла залишилися понад три тисячі абонентів у Нікополі та більш ніж 6,4 тисячі у районі. Електропостачання вже відновлене.

Крім того, двічі ворог обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії. Постраждали Марганець і Покровська сільська громада. Скрізь минулося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, що в ніч на 24 березня окупанти атакували Львівщину ракетами і дронами. Унаслідок атаки спалахнула пожежа на об’єкті критичної інфраструктури.

Крім того, під час масштабної повітряної тривоги в Києві пролунали потужні вибухи. Унаслідок ракетного удару по столиці зафіксовано падіння уламків у двох районах міста.

До слова, вранці 24 березня Польща підняла в повітря авіацію через ракетний удар Росії по території України.

Теги: Кривий Ріг обстріл Дніпропетровщина

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