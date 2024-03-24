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Ворог вдарив по обʼєкту критичної інфраструктури на Львівщині: виникла пожежа

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ворог вдарив по обʼєкту критичної інфраструктури на Львівщині: виникла пожежа
Попередньо, внаслідок ворожого удару по Львівщині ніхто не постраждав
фото: ДСНС (ілюстративне)

На місці атаки працюють вогнеборці

У ніч на 24 березня російські окупанти атакували Львівщину ракетами і дронами. Унаслідок атаки спалахнула пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Уночі ворожі «шахеди» та ракети атакували обʼєкт критичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа», – написав глава регіону в Telegram.

За його словами, на місці атаки зараз працюють вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, що, за даними мера Львова Андрія Садового, у ніч на 24 березня окупанти атакували Львівську область 20 ракетами і сімома ударними БпЛА. У самому Львові влучань не зафіксовано.

Нагадаємо, що в ніч на 24 березня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

Під час тривоги в Києві пролунали потужні вибухи. Унаслідок ракетного удару по столиці зафіксовано падіння уламків у двох районах міста.

До слова, вранці 24 березня Польща підняла в повітря авіацію через ракетний удар Росії по території України.

Теги: пожежа обстріл інфраструктура Львівщина

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