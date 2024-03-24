Оголошена масштабна повітряна тривога

Окупанти можуть атакувати балістикою

О 9:27 в більшості областей України залунали сирени повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння. У повітрі зафіксовані чотири винищувачі МіГ-31К.

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Українцям слід перебувати в укриттях і дотримуватись інформаційної тиші.

Оновлено о 9:33. Повітряна тривога охопила всі області України.

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Мапа тривог станом на 9:33 має такий вигляд:

Мапа тривог скріншот alerts.in.ua

Нагадаємо, триває 760-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень.

Як повідомлялося, в ніч на 24 березня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Окупанти атакували Львівщину ракетами і дронами. Унаслідок атаки спалахнула пожежа на об’єкті критичної інфраструктури.

Крім того, під час масштабної повітряної тривоги в Києві пролунали потужні вибухи. Унаслідок ракетного удару по столиці зафіксовано падіння уламків у двох районах міста.

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Також уночі російські війська атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. Через падіння уламків ворожих цілей у Кривому Розі без тепла лишилися тисячі житлових будинків, а також низка лікарень та навчальних закладів.

Також відомо, що російська ракета залетіла на територію Польщі під час нічної атаки на Україну.