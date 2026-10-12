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Атака на датацентр заблокувала кошти росіян «Яндекса» на невизначений термін

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Атака на датацентр заблокувала кошти росіян «Яндекса» на невизначений термін
11 жовтня у Володимирі було атаковано датацентр «Яндекса»
фото: соціальні мережі

Росіяни досі не мають змоги перевірити баланс, розрахуватися за покупки чи здійснити перекази коштів

Керівник фінтех-напряму компанії «Яндекс» Дмитро Пирогов зробив першу заяву після удару БпЛА по об'єкту у Володимирі, який він назвав «домом наших сервісів». Про це пише «Главком».

Пирогов визнав, що через пошкодження інфраструктури користувачі досі не мають змоги перевірити баланс, розрахуватися за покупки чи здійснити перекази коштів.

Представник компанії запевнив, що самі фінансові записи клієнтів збережені у кількох копіях на різних майданчиках і не постраждали, оскільки кошти фізично не зберігаються у дата-центрі. Водночас Пирогов не зміг назвати точні терміни поновлення роботи платформи «Яндекс Пей», пояснивши це необхідністю ретельно перевіряти безпеку кожного етапу відновлення. Керівник напряму попросив вибачення за завдані незручності та закликав чекати на нові повідомлення.

На тлі масштабного збою незадоволення сервісами висловили й російські пропагандисти. Зокрема, Маргарита Симоньян заявила про рішення відмовитися від «Яндекса» та перейти на іноземні аналогові платформи через постійні вимоги системи проходити перевірки на верифікацію.

Як відомо, вночі 11 жовтня у Володимирській області Росії пролунала серія вибухів. У місті Володимир було уражено датацентр компанії «Яндекс». Об'єкт із потужністю 50 МВт, розрахований на 2 880 IT-стійок, є критичним елементом інфраструктури російського технологічного гіганта.

Унаслідок ураження центру обробки даних у зонах доступності Yandex Cloud зафіксовано масштабний технічний колапс.

Як відомо, у ніч проти 9 жовтня безпілотники атакували датацентр російської компанії «Яндекс» у Калузі. За попередньою інформацією, внаслідок удару пошкоджено кілька модулів об'єкта, які нібито повністю виведені з ладу. 

Нагадаємо, що 8 жовтня у російському місті Сасово Рязанської області після атаки безпілотників спалахнула пожежа на території найбільшого датацентру компанії «Яндекс». За наявними повідомленнями, об'єкт повністю припинив роботу, а користувачі хмарної платформи Yandex Cloud зіткнулися з масштабними технічними збоями.

До слова, у ніч проти 9 жовтня безпілотники також атакували Редкінський дослідний завод у Тверській області Росії. Підприємство спеціалізується на виробництві хімічної продукції, яку використовують у російській ракетній та авіаційній промисловості.

Теги: росія гроші Яндекс датацентр

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