Угорщина знову поскаржилася на тонни сміття, яке припливає з Тиси

Угорські дипломати скаржаться, що обсяги сміття щомісячно збільшуються

Угорщина поскаржилася на тонни сміття, яке припливає річкою Тиса. Журналісти телеканалу НТН спробували розібратися і знайти винних у екологічному колапсі.

Угорськы дипломати кажуть – раніше стільки мотлоху було за рік, а тепер лише за кілька місяців. І виловити всі відходи не вдається, тож вони мандрують Євросоюзом.

Сміттєвий «експорт» річками до ЄС не не викликає подиву, адже на Закарпатті існує паспортизоване сміттєзвалище на березі річки Тиса.

Як і минулого року, цьогоріч паводкова хвиля віднесла до Угорщини цілі сміттєві гори, які сусіди виловлюють за 10 км від українського кордону. І знову Україна заплатить величезний штраф за екологічну небезпеку.