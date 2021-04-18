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    Угорщина знову поскаржилася на тонни сміття, яке припливає з Тиси

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    Угорщина знову поскаржилася на тонни сміття, яке припливає з Тиси - Угорщина знову поскаржилася на тонни сміття, яке припливає з Тиси
    Угорщина знову поскаржилася на тонни сміття, яке припливає з Тиси

    Угорські дипломати скаржаться, що обсяги сміття щомісячно збільшуються

    Угорщина поскаржилася на тонни сміття, яке припливає річкою Тиса. Журналісти телеканалу НТН спробували розібратися і знайти винних у екологічному колапсі.

    Угорськы дипломати кажуть – раніше стільки мотлоху було за рік, а тепер лише за кілька місяців. І виловити всі відходи не вдається, тож вони мандрують Євросоюзом.

    Сміттєвий «експорт» річками до ЄС не не викликає подиву, адже на Закарпатті існує паспортизоване сміттєзвалище на березі річки Тиса.

    Як і минулого року, цьогоріч паводкова хвиля віднесла до Угорщини цілі сміттєві гори, які сусіди виловлюють за 10 км від українського кордону. І знову Україна заплатить величезний штраф за екологічну небезпеку.

    Теги: сміття Угорщина штраф
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