Справа «Краян». Мер Одеси Труханов звільнився від електронного браслета

Наразі вирішується питання щодо звернення до суду з клопотанням про повторне накладення процесуальних обовʼязків на указану особу

Міський голова Одеси Геннадій Труханов вже перебуває без електронного браслета. Про це йдеться в заяві Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Наразі вирішується питання щодо звернення до суду з клопотанням про повторне накладення процесуальних обовʼязків на указану особу.

Наступне засідання у справі призначено на 26 липня цього року.

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Нагадаємо, 4 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура взяла під варту мера Одеси Геннадія Труханова.

25 квітня колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу міському голові Одеси Геннадію Труханову. Йому збільшили заставу та зобов'язали носити електронний браслет.

Як повідомлялося, Труханова та ще низку чиновників мерії Одеси підозрюють у заволодінні коштами міського бюджету у 2016 році. Тоді вони могли незаконно отримати гроші за допомогою купівлі будівлі збанкрутілого заводу «Краян» за свідомо завищеною вартістю.

Як відомо, мер Одеси Геннадій Труханов, якого заарештували в рамках справи про завод «Краян», вийшов із СІЗО завдяки одеському депутату Дмитру Танцюрі. Саме він заплатив заставу в розмірі 13,42 млн грн за міського голову Одеси.