Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Справа «Краян». Мер Одеси Труханов звільнився від електронного браслета

Діана Гасюк
glavcom.ua
Справа «Краян». Мер Одеси Труханов звільнився від електронного браслета
Міський голова Одеси Геннадій Труханов
фото з відкритих джерел

Наразі вирішується питання щодо звернення до суду з клопотанням про повторне накладення процесуальних обовʼязків на указану особу

Міський голова Одеси Геннадій Труханов вже перебуває без електронного браслета. Про це йдеться в заяві Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Наразі вирішується питання щодо звернення до суду з клопотанням про повторне накладення процесуальних обовʼязків на указану особу.

Наступне засідання у справі призначено на 26 липня цього року.

Нагадаємо, 4 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура взяла під варту мера Одеси Геннадія Труханова.

25 квітня колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу міському голові Одеси Геннадію Труханову.  Йому збільшили заставу та зобов'язали носити електронний браслет. 

Як повідомлялося, Труханова та ще низку чиновників мерії Одеси підозрюють у заволодінні коштами міського бюджету у 2016 році. Тоді вони могли незаконно отримати гроші за допомогою купівлі будівлі збанкрутілого заводу «Краян» за свідомо завищеною вартістю.

Як відомо, мер Одеси Геннадій Труханов, якого заарештували в рамках справи про завод «Краян», вийшов із СІЗО завдяки одеському депутату Дмитру Танцюрі. Саме він заплатив заставу  в розмірі 13,42 млн грн за міського голову Одеси. 

Читайте також: Скандал довкола серіалу «Інгулець»: українців обурив прототип головного героя

 

Теги: Одеса гроші завод прокурор Геннадій Труханов

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому ми досі витрачаємо кошти платників податків на те, що під час війни не є першочерговим?
Всі гроші – на армію! Чи влада вирішила, що ми вже перемогли?
17 липня, 17:39
Ціна на картоплю торішнього врожаю варіюється в межах 9-12 грн/кг
В Україні злетіли ціни на популярний овоч
23 червня, 17:35
Чоловік публікував інформацію про те, де працівники військкоматів роздавали військовозобов'язаним повістки, їхні фото та відео
Повідомляв, де роздають повістки: у Києві судили адміністратора Telegram-каналу
25 червня, 21:46
ЗМІ: Власники скандального онлайн-казино Pin-Up заробляють на комісії за платежі у «Дії»
ЗМІ: Власники скандального онлайн-казино Pin-Up заробляють на комісії за платежі у «Дії»
20 червня, 21:18
Низка країн ЄС ще не ухвалила остаточного рішення щодо активів Росії
Німеччина блокує план ЄС щодо передачі російських активів – Financial Times
26 червня, 11:50
23 червня – День митника в Україні
25 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 червня, 00:17
Андрій Фомін брав участь у традиційному запливі в Чебоксарах
Ексгенпрокурор окупованого Криму потонув у Волзі
1 липня, 16:58
Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі
СБУ заявила про нові злочини депутата Одеської облради та його дружини
6 липня, 17:42
У магазинах у роздріб яйце столове першої категорії можна придбати за 3,19 грн
У супермаркетах Києва суттєво впали ціни на яйця (фотофакт)
17 липня, 11:30

Події в Україні

У Маріуполі загорівся палац культури «Український дім»
У Маріуполі загорівся палац культури «Український дім»
Справа «Краян». Мер Одеси Труханов звільнився від електронного браслета
Справа «Краян». Мер Одеси Труханов звільнився від електронного браслета
Віддавати все на фронт. Садовий пояснив, чому ця думка хибна
Віддавати все на фронт. Садовий пояснив, чому ця думка хибна
Путін не поїде на саміт БРІКС, коли Україна отримає F-16. Головне за 19 липня
Путін не поїде на саміт БРІКС, коли Україна отримає F-16. Головне за 19 липня
Росія вдарила по п’ятиповерхівці в Очакові, є постраждалі (фото)
Росія вдарила по п’ятиповерхівці в Очакові, є постраждалі (фото)
Відбулося 19 бойових зіткнень. Генштаб повідомив, де ЗСУ ведуть активний наступ
Відбулося 19 бойових зіткнень. Генштаб повідомив, де ЗСУ ведуть активний наступ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Польща заявила, що перекидає війська до східного кордону
45K
31 ракета та 32 дрони: що відомо про масовану нічну атаку на Україну
25K
Українські війська зайняли майже всі панівні висоти в районі Бахмута – ISW
20K
Путін хоче всидіти на двох стільцях. Провал гарантовано
18K
В Україні втретє від початку доби оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
12K
На море, але без росіян! Як українці відпочивають за кордоном під час війни

Новини

В Україні втретє від початку доби оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Сьогодні, 07:12
ЗСУ тримають оборону на Куп’янському напрямку і наступають на півдні – Генштаб
Сьогодні, 07:04
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
Спека та подекуди дощі з грозами: прогноз погоди на 18 липня
Вчора, 06:01
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11
Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
16 липня, 11:17

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту